Sanremo 2023, ascolti record per la seconda serata. Il picco con il trio Al Bano, Ranieri e Morandi

Record di ascolti per il Festival di Sanremo. Ieri, infatti, la kermesse ha registrato 10 milioni 545 mila telespettatori, pari al 62,3%.

A calcare il palco del Teatro Ariston sono stati gli altri 14 cantanti in gara al concorso canoro, contribuendo così a delineare la prima classifica provvisoria generale guidata da Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma_Cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr. Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, gIANMARIA, Olly, LDA, Will, Anna Oxa, Shari, Sethu.

Nella seconda serata, condotta da Amadeus e Gianni Morandi con la giornalista Francesca Fagnani, si sono avvicendati diversi ospiti: dall’attore Francesco Arca che ha presentato la nuova fiction Rai “Resta con me” all’attivista Pegah Moshir Pouh che, insieme a Drusilla Foer, hanno portato in auge un tema delicato come i diritti negati in Iran.

Standing ovation per il trio Al Bano, Massimo Ranieri e Morandi i quali hanno cantato i loro più grandi successi, infiammando il pubblico in visibilio. Platea scatenata anche sulle note dei brani dei Black Eyed Peas che hanno intonato il loro ultimo singolo “Simply the best”. Ospite della serata la pluripremiata pattinatrice Francesca Lollobrigida, pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida.

Non potevano mancare le sorprese ma neppure le polemiche. Il monologo proposto da Fagnani, incentrato sulle testimonianze dei minorenni reclusi nel carcere minorile di Nisida con cui ha scritto l’intervento, ha suscitato non poche critiche.

“Un autorevole magistrato, che coordina inchieste importanti, quest’estate in un’occasione pubblica ha detto ‘sono contrario a uno schiaffo in carcere o in caserma, il detenuto non deve essere toccato nemmeno con un dito’. Sapete perché? Non deve passare per vittima”, ha affermato la giornalista che si stava riferendo al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, pur senza pronunciare direttamente il suo nome.

Ad acuire il clima teso, ci hanno pensato Fedez e il comico Angelo Duro. Il primo, durante la sua performance, ha strappato una fotografia del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista e le “canta” al Codacons. Il secondo, invece, si è esibito utilizzando un linguaggio contro il politicamente corretto per poi spogliarsi sul palco.

Intanto, cresce l’attesa per la terza serata che vedrà la pallavolista Paola Egonu in qualità di co-conduttrice. Oltre ad ascoltare le 28 canzoni in gara, si esibiranno i Maneskin, Peppino Di Capri e Morandi con Sangiovanni per riproporre una nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma”.