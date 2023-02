Sanremo 2023, grande successo per la terza serata. I Maneskin trascinano il pubblico

Il Festival di Sanremo procede a gonfie vele. La terza serata, difatti, ha totalizzato 9 milioni 240 mila telespettatori, pari al 57.6% di share. Ieri il pubblico da casa ha potuto ascoltare tutte le 28 canzoni in gara e partecipare al televoto che si è aggiunto alle votazioni della giuria demoscopica.

Al timone della classifica generale c’è sempre Marco Mengoni, seguito da Ultimo, Mr. Rain, Lazza, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma_Cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, gIANMARIA, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.

Per la prima volta la pallavolista Paola Egonu ha calcato il palco della kermesse, affiancando Amadeus e Gianni Morandi nella conduzione. Entusiasmo per l’esibizione dei Maneskin, vincitori del concorso canoro nel 2021 con “Zitti e buoni”, che hanno infiammato il pubblico in sala con i loro più grandi successi, fra cui “Loneliest”, “I wanna be your slave” e “Gossip”.

A catalizzare l’attenzione della platea anche la presenza della leggenda del rock Tom Morello che ha suonato con la band per tutto l’arco della loro performance. Prima di andare via, il gruppo rivelazione ha ricevuto il Premio Città di Sanremo e anticipato le tappe italiane del tour europeo.

A far ballare il Teatro Ariston, ci hanno pensato Morandi e Sangiovanni, proponendo la nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma” in occasione dei 60 anni del brano.

Nel corso della serata, il direttore artistico ha annunciato ufficialmente che Roma è candidata per l’Esposizione Universale del 2030, ricordando che la votazione si terrà nel mese di novembre. Un motivo di orgoglio per la capitale, attualmente unica città del nostro Paese a concorrere e che potrebbe riportare l’Expo in Italia dopo 15 anni.

Non sono mancate le riflessioni su temi importanti. A tal proposito, Egonu ha portato in scena un monologo riguardante il razzismo, raccontando principalmente la propria esperienza. Grande assente, invece, il cantante Peppino Di Capri. L’artista è stato costretto a dare forfait a causa di problemi di salute, ma non è escluso che possa esibirsi stasera.

Per coprire il buco, il festival ha reso omaggio al maestro Burt Bacharach, scomparso all’età di 94 anni, intonando “I say a little prayer”. E’ tornato ancora sul palco di Sanremo, Massimo Ranieri per presentare sia il nuovo singolo “Lasciami dove ti pare” sia il varietà Rai che lo vedrà protagonista dal titolo “Tutti i sogni ancora in volo” in programma a maggio sulla rete ammiraglia.

Trepidazione per la quarta serata, dedicata alle cover, che vedrà come co-conduttrice l’attrice Chiara Francini e ospite il cast della fiction “Mare Fuori”. I duetti previsti sono:

Anna Oxa e con Iljard Shaba – Un’emozione da poco di Anna Oxa;

Articolo 31 con Fedez – medley degli Articolo 31;

Ariete con Sangiovanni – Centro di gravità permanente di Franco Battiato;

Colapesce e Dimartino con Carla Bruni – Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte;

Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò di Daniele Silvestri;

Coma_Cose con Baustelle – Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri;

Elodie con Big Mama – American woman dei The Guess Who (resa celebre da Lenny Kravitz);

gIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello che non c’è degli Afterhours;

Gianluca Grignani con Arisa – Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani;

Giorgia ed Elisa – Luce (tramonti a Nord Est) di Elisa e Di sole e d’azzurro di Giorgia;

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi – La forza della vita di Paolo Vallesi e Anima mia dei Cugini di Campagna;

Lazza con Emma e Laura Marzadori – La fine di Nesli, nella versione di Tiziano Ferro;

Lda con Alex Britti – Oggi sono io di Alex Britti;

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato;

Levante con Renzo Rubino – Vivere di Vasco Rossi;

Madame con Izi – Via del Campo di Fabrizio De André;

Mara Sattei con Noemi – L’amour toujours di Gigi D’Agostino;

Marco Mengoni con il Kingdom Choir – Let it be dei Beatles;

Modà con Le Vibrazioni – Vieni da me de Le Vibrazioni;

Mr. Rain con Fasma – Qualcosa di grande di Cesare Cremonini;

Olly con Lorella Cuccarini – La notte vola di Lorella Cuccarini;

Paola&Chiara con Merk&Kremont – Medley di Paola&Chiara;

Rosa Chemical con Rose Villain – America di Gianna Nannini;

Sethu con bnkr44 – Charlie fa surf dei Baustelle;

Shari con Salmo – Diavolo in me, medley di canzoni di Zucchero;

Tananai con Don Joe – Vorrei cantare come Biagio Antonacci di Simone Cristicchi;

Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti;

Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni di Michele Zarrillo.