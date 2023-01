Sanremo 2023: i cantanti e le canzoni del Festival. Gli ospiti e i conduttori

Sanremo 2023: i cantanti e le canzoni del Festival. Gli ospiti e conduttori. Date, nomi, giurie, regolamento. Tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Sanremo 2023

La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2023 (che si tiene al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023) è stata annunciata dal conduttore e direttore artistico Amadeus durante il Tg1 delle 13.30 di domenica 4 dicembre. 28 artisti in gara (22 cantanti scelti e 6 vincitori di Sanremo Giovani) con 28 canzoni inedite.

Come per l’edizione 2022, l’unica categoria in gara al Festival si chiama “Artisti”: i Giovani si sono sfidati il 16 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 6 di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i Big. I titoli delle canzoni in gara sono stati annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.

I 28 cantanti (Big) e le canzoni in gara a Sanremo 2023

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Ariete - "Mare di guai"

Articolo 31 - "Un bel viaggio"

Colapesce Dimartino - "Splash"

Colla Zio - "Non mi va"

Coma_Cose - "L'addio"

Elodie - "Due"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Gianmaria - "Mostro"

Giorgia - "Parole dette male"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Lazza - "Cenere"

LDA - "Se poi domani"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

Levante - "Vivo"

Madame - "Il bene nel male"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

Marco Mengoni - "Due vite"

Modà - "Lasciami"

Mr. Rain - "Supereroi"

Olly - "Polvere"

Paola & Chiara - "Furore"

Rosa Chemical - "Made in Italy"

Sethu - "Cause perse"

Shari - "Egoista"

Tananai - "Tango"

Ultimo - "Alba"

Will - "Stupido"

I conduttori di Sanremo 2023

Amadeus è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, affiancato alla conduzione da Gianni Morandi (tutte le sere). Le co-conduttrici sono: Chiara Ferragni (prima serata e finale), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata) e Chiara Francini (quarta serata).

Gli ospiti di Sanremo 2023

Mahmood e Blanco apriranno il Festival la prima sera cantando “Brividi”, la canzone con la quale hanno vinto l’edizione del 2022.

Sempre durante la prima serata, i super ospiti saranno i Pooh, 6 anni dopo l’ultima esibizione insieme. Sul palco ci saranno Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli.

Al Bano e Massimo Ranieri saranno ospiti nella seconda serata del Festival, assieme a Gianni Morandi (oltre alla sua già annunciata presenza come conduttore).

I Black Eyed Peas sono i grandi ospiti internazionali e si esibiranno al Festival mercoledì 8 febbraio.

Come negli anni passati, ci sarà il “palco sul mare” a bordo della Costa Smeralda ancorata al largo di Sanremo. Vedremo esibirsi Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè.