Sanremo 2023, i duetti accendono l'Ariston. Mengoni guida la classifica generale

Boom di ascolti per il Festival di Sanremo. La quarta serata, dedicata alle cover, ha registrato il 66,5% di share, mai così alto dal 1987.

Ad affiancare Amadeus e Morandi nella conduzione è stata l’attrice Chiara Francini che sul palco ha scatenato l’ilarità del pubblico con le sue gag. Ospiti della kermesse anche Peppino Di Capri, grande assente nella terza serata a causa di problemi di salute, e il cast della fortuna fiction “Mare Fuori” insieme alla protagonista Carolina Crescentini.

Ad infiammare la platea sono stati sicuramente i duetti grazie ai quali i 28 cantanti partecipanti hanno potuto cantare alcuni brani senza tempo della storia della musica italiana. Standing ovation per Elisa e Giorgia che hanno riproposto “Luce” e “Di sole e d’azzurro”, brani di Sanremo 2001 classificatesi rispettivamente al primo e al secondo posto; Marco Mengoni con “Let it be” eseguita con i Kingdom Choir; Ultimo ed Eros Ramazzotti che hanno portato in scena un medley dello stesso Ramazzotti; Tananai ha duettato con Biagio Antonacci sulle note di “Sognami”.

Non solo musica. Difatti sul palco sono stati affrontati tematiche importanti, quali il “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, e il monologo di Francini incentrato sulla maternità mancata.

La serata delle cover è stata vinta da Marco Mengoni, saldo al primo posto della classifica generale, seguito da Ultimo, Lazza, Mr. Rain, Giorgia, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Modà, Articolo 31, LDA, Leo Gassmann, Paola e Chiara, Ariete, Mara Sattei, Colla Zio, gIANMARIA, Cugini di Campagna, Levante, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.

Stasera la finalissima che vedrà nuovamente l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni in qualità di co-conduttrice. Inoltre, verranno riascoltati i 28 pezzi in gara. Come anticipato dal direttore artistico nei giorni scorsi, gli ospiti saranno i Depeche Mode, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Luisa Ranieri e verrà letto il messaggio del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.