Sanremo 2023, Ornella Vanoni sarà ospite nella finalissima del festival

Un’altra grande artista calcherà il palcoscenico del Festival di Sanremo. Come annunciato da Amadeus nell’edizione serale del Tg1, Ornella Vanoni sarà fra i superospiti nella serata finale.

La cantante milanese non sarà la sola esponente della canzone italiana ad essere presente in qualità di ospite: difatti, nei giorni scorsi il direttore artistico ha confermato la presenza di Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Al Bano e Gino Paoli.

Non si sa ancora su quali pezzi si esibirà la storica interprete ma non è escluso che possa portare al Teatro Ariston i suoi brani più famosi.

Dunque, Ornella Vanoni chiude il cerchio per quanto riguarda gli ospiti nostrani. In merito a quelli internazionali, invece, aleggia un alone d’incertezza in quanto il conduttore del concorso canoro potrebbe riservare al pubblico un altro colpo grosso. A tal proposito, è stata assodata la presenza sia dei Black Eyed Peas (senza Fergie) sia dei Depeche Mode, quest’ultimi attesi per la finalissima.

Eppure un altro nome dello star system potrebbe aggiungersi al parterre anticipato da Amadeus: ovvero Madonna. Il nome della pop star americana è balzato su tutti i siti italiani proprio per una sua possibile esibizione al Teatro Ariston in occasione del festival. Voci che si sono rincorse per tutta la giornata di ieri ma, per adesso, l’entourage e la discografica hanno dato una secca smentita, anche se gli appassionati del concorso canoro sperano ancora in un’enorme sorpresa.