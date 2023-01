Sanremo 2023, pubblicati i testi delle canzoni in gara

Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo. All’inizio della kermesse manca solo una settimana ma l’attesa cresce per l’evento simbolo della canzone italiana nel mondo.

Intanto, stamane gli organizzatori hanno svelato un’altra novità che caratterizzerà il concorso canoro per eccellenza. Difatti, sul sito ufficiale è stata pubblicata un’immagine raffigurante la nuova scenografia che farà da sfondo alle esibizioni degli artisti.

“Si tratta – hanno spiegato gli scenografi Gaetano e Maria Chiara Castelli - di una cupola ellittica sospesa, ma strettamente connessa con il resto della scenografia, larga 21 metri e altra fino ad 11. Avrà “specchi segreti” e una sommità mobile, con luci perfettamente integrate, che potrà scendere al di sopra degli artisti sul palco. E sempre – hanno aggiunto - per rispettare la filosofia di un’architettura scenografica e tridimensionale, abbiamo rinunciato anche ai tradizionali ledwall, mentre a sottolineare la centralità degli artisti resteranno la scalinata e gli spazi laterali dell’orchestra, e tornerà anche il sipario”.

Il tutto sarà affidato all’occhio vigile del regista Stefano Vicario e alle luci del direttore della fotografia Mario Catapano il quale disporrà anche 6 km di led dinamici.

Come sottolineato dagli stessi scenografi, il cui lavoro è dedicato al compianto direttore di fotografia Franco A. Ferrari, il resto dell’impianto scenografico verrà dominato da linee curve che “vestiranno” anche la platea del Teatro Ariston: “Sarà un modo – ha dichiarato Maria Chiara Castelli – di prolungare il palco nel teatro ottenendo l’effetto di allargare lo spazio, senza ridurre i posti in platea, anzi, recuperando alcuni file”.

Sempre nella giornata odierna, inoltre, “Tv Sorrisi e Canzoni” ha reso noto tutti i testi ufficiali dei pezzi inediti che saranno presentati sul palco del Festival dai 28 cantanti in gara.

Questi gli artisti in ordine alfabetico e le loro canzoni: Ariete - Mare di guai; Articolo 31 - Un bel viaggio; Colapesce Dimartino - Splash; Colla Zio - Non mi va; Coma Cose - L'addio; Cugini di Campagna - Lettera 22; Elodie - Due; gIANMARIA - Mostro; Giorgia - Parole dette male; Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato; Lazza - Cenere; Lda - Se poi domani; Leo Gassmann - Terzo cuore; Levante - Vivo; Madame - Il bene nel male; Mara Sattei - Duemilaminuti; Marco Mengoni - Due vite; Modà - Lasciami; Mr.Rain - Supereroi; Olly - Polvere; Anna Oxa - Sali (Canto dell'anima); Paola & Chiara - Furore; Rosa Chemical - Made in Italy; Sethu - Cause perse; Shari - Egoista; Tananai - Tango; Ultimo - Alba; Will - Stupido.