Sanremo 2023, vince Marco Mengoni. Pubblico in visibilio per i Depeche Mode

Cala il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo. La finale è stata seguita da oltre 12,2 milioni telespettatori, totalizzando il 66 % di share. Un successo incredibile per la kermesse, condotta da Amadeus e Gianni Morandi, che regalato gag e sorprese fino all’ultimo.

Il vincitore di quest’anno è Marco Mengoni con il brano “Due Vite”, aggiudicandosi altresì il premio “Giancarlo Bigazzi”, assegnato dall’orchestra, per la miglior composizione musicale.

Al secondo posto si è classificato Lazza con “Cenere”, al terzo Mr. Rain con “Supereroi”, al quarto Ultimo con “Alba” e al quinto Tananai con “Tango”.

A seguire Giorgia, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce e Dimartino, Modà, Gianluca Grignani, Coma_Cose, Ariete, LDA, Articolo 31, Paola e Chiara, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Cugini di Campagna, gIANMARIA, Levante, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.

Importanti riconoscimenti per Colapesce e Dimartino per “Splash”: difatti hanno vinto il premio “Lucio Dalla” e quello della critica “Mia Martini”, assegnati entrambi dalla sala stampa. Mentre, i Coma_Cose con “L’addio” hanno portato a casa il premio “Sergio Bardotti”, assegnato dalla commissione musicale presieduta da Amadeus, per il miglior testo.

La finalissima si apre con l’esibizione della banda dell’Aeronautica Militare che intonano l’Inno di Mameli. Come annunciato nei giorni scorsi, spazio al commuovente ricordo di Lucio Dalla da parte dell’amico di sempre Morandi.

Pubblico in visibilio per i Depeche Mode che hanno cantato sul palco dell’Ariston il nuovo singolo “Ghosts again” e “Personal Jesus”. Presenti anche Gino Paoli ed Ornella Vanoni che hanno emozionato la platea con i loro pezzi più celebri.

Nemmeno alla finalissima sono mancate le polemiche. Durante la performance, Rosa Chemical ha abbandonato la scena, dirigendosi verso Fedez con cui ha simulato un siparietto hot con tanto di bacio. Iniziativa che ha lasciato di sasso non solo i presentatori ma soprattutto la co-conduttrice della serata nonché moglie del rapper, ossia l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Ospite della serata l’attrice Luisa Ranieri, attualmente protagonista della fortunata fiction Rai “Lolita Lobosco”. In chiusura l’atteso messaggio del Presidente ucraino Zelensky: “L’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra. Vincerà insieme al mondo libero. Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura”, ha letto Amadeus per poi presentare la band Antytila.

Dunque, si conclude per quest’anno la kermesse dalla “Città dei fiori” che sicuramente continuerà a far discutere per i momenti top e flop. Intanto, nonostante le critiche, Amadeus è stato riconfermato come direttore artistico anche per la prossima edizione. Non si sa ancora chi lo affiancherà ma c’è trepidazione per le scelte del conduttore che è riuscito a far riavvicinare i giovani al festival della canzone italiana.