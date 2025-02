Sanremo 2025, seconda serata: emozioni, classifica e curiosità dal palco dell'Ariston

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha regalato momenti di grande musica ed emozioni intense, confermando alcune previsioni della vigilia e regalando anche qualche sorpresa. Il pubblico dell'Ariston ha assistito a performance memorabili, standing ovation e messaggi di grande impatto sociale.

Classifica della seconda serata: tra conferme e new entry

La classifica provvisoria, stilata attraverso il televoto e la Giuria delle Radio, vede tra i primi cinque artisti (in ordine casuale):

Giorgia con La cura per me

Simone Cristicchi con Quando sarai piccola

Fedez con Battito

Achille Lauro con Incoscienti giovani

Lucio Corsi con Volevo essere un duro

Quattro di questi artisti confermano la loro presenza nella top 5 già dalla prima serata, con l'eccezione di Fedez, che fa il suo ingresso tra i più votati, sostituendo Brunori Sas. L'influenza della fanbase di Fedez, molto attiva sui social, potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nell'andamento del televoto.

Le esibizioni che hanno incantato l'Ariston

Uno dei momenti più intensi della serata è stato senza dubbio l'omaggio di Damiano David, frontman dei Måneskin, che ha emozionato il pubblico con una toccante interpretazione di Felicità di Lucio Dalla. Ad accompagnarlo sul palco, l'attore Alessandro Borghi e il nipote del cantautore bolognese, Vittorio Dalla. Il tributo ha scatenato un'ondata di emozioni tra il pubblico, confermando il talento solista di Damiano.

Tra le esibizioni più applaudite della serata, spiccano quelle di Simone Cristicchi, che ha ricevuto una standing ovation per Quando sarai piccola, e di Giorgia, che ha incantato la platea con la sua magistrale interpretazione di La cura per me.

Nuove Proposte: i finalisti e un messaggio importante

La serata ha sancito anche i due finalisti delle Nuove Proposte, che nella terza serata si contenderanno l'ambito premio:

Alex Wyse con Rockstar

Settembre con Vertebre

Eliminate, invece, Maria Tomba (Goodbye (voglio good vibes)) e il duo Vale LP e Lil Jolie (Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore). Tuttavia, le due artiste si sono assicurate un sentito applauso dal pubblico quando, al termine della loro esibizione, hanno mostrato due cartelli gialli con la scritta: Se io non voglio, tu non puoi. Uno slogan forte e incisivo contro la violenza sulle donne.

Carlo Conti ha apprezzato e sottolineato il messaggio, dichiarando: “Noi che siamo maschietti diciamolo con forza: se una donna dice no, è sempre no, e non esiste nessuna scusa”.

Curiosità e momenti dietro le quinte

Oltre alle esibizioni sul palco, la seconda serata di Sanremo 2025 è stata ricca di curiosità e momenti inaspettati:

La gaffe di Conti: Durante un collegamento con la sala stampa, Carlo Conti ha confuso il nome di un giornalista, scatenando le risate generali. Il conduttore ha ironizzato: “Sanremo senza una gaffe mia non è Sanremo!”

Damiano e Bianca Balti, feeling sul palco: L'entrata in scena della supermodella Bianca Balti, co-conduttrice della serata, ha regalato momenti di grande eleganza. Complicità evidente con Damiano David, che ha scherzato: “Se non fossi un cantante, vorrei essere uno dei tuoi fotografi personali.”

Il retroscena su Giorgia: Prima di salire sul palco, Giorgia è stata beccata dietro le quinte mentre cercava disperatamente un bicchiere di camomilla per calmare la tensione.

Fedez e il caos social: Subito dopo la sua esibizione, Fedez ha registrato un boom di interazioni sui social, con Twitter che è esploso di commenti sul suo outfit e sul significato nascosto del testo della sua canzone.

Un Festival tra musica ed emozioni

La seconda serata di Sanremo 2025 ha confermato la qualità del Festival di quest'anno: musica d'autore, momenti di spettacolo unici e messaggi sociali di grande rilievo. L'Ariston si conferma il palco più importante della musica italiana, capace di emozionare e far riflettere.

Con una classifica ancora apertissima e la finale delle Nuove Proposte in arrivo, la terza serata si preannuncia ancora più carica di emozioni. Quali sorprese ci riserverà Sanremo? Restate sintonizzati!