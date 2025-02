Sanremo 2025, terza serata: emozioni, grandi ospiti e la finale delle nuove proposte (Video)

La terza serata del Festival di Sanremo 2025, svoltasi il 13 febbraio al Teatro Ariston, ha regalato al pubblico momento di grande musica ed emozioni intense. Sotto la guida esperta di Carlo Conti, affiancato dalle co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, la serata ha visto l'esibizione di 14 dei 29 artisti in gara, ciascuno impegnato a presentare per la seconda volta il proprio brano.

Le esibizioni della serata

La scaletta della serata è stata aperta da Clara con "Febbre" e si è conclusa con Gaia che ha interpretato "Chiamo io, chiami tu". Tra le performance più apprezzate, spiccano quelle dei Coma Cose con "Cuoricini", Brunori Sas con "L'albero delle noci", Irama con "Lentamente", Olly con "Balorda nostalgia" e Francesco Gabbani con "Viva la vita". Questi artisti sono stati annunciati, in ordine casuale, nella top 5 della classifica provvisoria della serata, frutto delle votazioni congiunte del televoto e della giuria delle radio. citeturn0search7

Ospiti e momenti speciali

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti illustri. I Duran Duran, leggende della musica anni '80, sono tornati sul palco dell'Ariston dopo 40 anni, accompagnati da Victoria De Angelis dei Måneskin, regalando al pubblico un'esibizione carica di energia e nostalgia.

Un momento di grande emozione è stato l'omaggio a Iva Zanicchi, che ha ricevuto il Premio alla Carriera, riconoscimento per la sua straordinaria carriera e per essere l'artista femminile con il maggior numero di vittorie al Festival. La serata ha visto anche l'esibizione di Edoardo Bennato, che ha aperto con le sue celebri "canzonette", e un toccante intervento del Teatro Patologico, che ha lanciato un potente messaggio di pace. citeturn0search9

Nuove Proposte

La terza serata ha ospitato anche la finale della categoria Nuove Proposte, in cui si sono sfidati Alex Wyse con "Rockstar" e settembre con "Vertebre". La vittoria è andata a Settembre, che ha conquistato sia il pubblico che la critica con una performance intensa e coinvolgente. citeturn0search9

Considerazioni finali

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 ha confermato l'alto livello artistico della competizione, offrendo al pubblico esibizioni di grande qualità e momenti di profonda emozione. Con l'avvicinarsi della finale, cresce l'attesa per scoprire chi sarà il vincitore di questa 75ª edizione, in un'edizione che si distingue per la varietà e la ricchezza delle proposte musicali.

Clicca QUi per rivedere il video tutta la serata