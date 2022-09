Sanremo: Cantante lascia il palco dopo attacco di Morgan (Video)

SANREMO, 8 FEB - "Il brano è di Bugo con un featuring di Morgan, e Morgan aveva firmato la liberatoria che lo impegnava a non offendere la Rai e tutti. Quello che non capiamo è perché sia stato squalificato anche Bugo". I discografici di Bugo chiedono così spiegazioni per la decisione di escludere il cantante in seguito al caso scoppiato ieri sera sul palco dell'Ariston. La quarta serata si è chiusa con la vittoria di Leo Gassmann fra i giovani e il primo posto di Diodato.

Ecco le parole di Morgan che hanno fatto infuriare Bugo

Mentre usciamo dalla sala stampa del Roof del teatro Ariston incrociamo uno dei discografici di Bugo e non possiamo non chiedergli che cosa sia successo tra l’artista dell’etichetta Mescal e Morgan. La spiegazione fuga ogni dubbio: «Venerdì, nella serata delle cover, tra Morgan e Bugo c’erano stati degli screzi, pesanti. Le prove non erano andate come si voleva, gli arrangiamenti non erano stati provati e l’esibizione del brano di Endrigo, “Canzone per te”, era venuta malissimo. Ovviamente l’arrabbiatura è montata come panna quando Morgan, l’ospite del pezzo intitolato “Sincero” che Bugo ha portato in gara quest’anno, ieri non si è nemmeno recato alle prove per definire l’esibizione. Questo screzio, diventato qualcosa di più pesante, si è perpetrato a pochi minuti dallo show quando Morgan è arrivato sul palco con in mano dei fogli scritti a mano.

La casa discografica di Bugo dà spiegazioni dopo la fugadal palco ma la Rai li interrompe

Manco a dirlo. A quel punto e lo abbiamo visto tutti in diretta tv, Bugo ha strappato i fogli che Morgan aveva appoggiato sulla pianola e se ne è andato. Amadeus si è reso subito conto della situazione tornando sul palco di corsa per capire. E’ allora che Morgan tenta di richiamare Bugo ma ormai l’ex socio è corso via e Fiorello che tenta di dargli una mano rincorrendo il fuggitivo, torna da Amadeus raccontando di non poter fare niente.

Oggi, questa sarà l’ennesima notizia del giorno perché una squalificazione per “defezione” non era mai avvenuta nella storia della manifestazione. Ora, quando si tratta di una “prima volta” per una manifestazione che compie settant’anni, ed è la più importante del nostro Paese gli strascichi e gli sviluppi andranno certamente più in là della finale. Non è finita qui.