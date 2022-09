Santa Caterina dello Ionio. Appello del sindaco Francesco Severino, “Il virus non è debellato”

SANTA CATERINA DELLO IONIO 24 NOV - Cari cittadini, attraverso queste poche righe, intendo aggiornarvi sul fenomeno della pandemia nel comune di Santa Caterina dello Ionio. Con immenso piacere vi comunico che l’unico caso di CoronaVirus registrato nel nostro territorio, le scorse settimane, è stato superato! Il nostro concittadino è risultato negativo ai tamponi previsti dal protocollo medico ed è tornato a casa.



Sta bene e ha potuto riabbracciare i suoi famigliari, anche loro fortunatamente negativi agli accertamenti. Sono state settimane difficili per lui, per i suoi cari e per tutti noi che tempestivamente abbiamo gestito questa situazione di emergenza senza precedenti per il nostro comune.



Per questo sento il dovere di ringraziare, ancora una volta, la Giunta, i consiglieri, il vigile urbano, le forze dell’ordine e tutti gli uffici impegnati in questa drammatica circostanza.

Adesso non possiamo mollare la presa. Il virus non è stato debellato.

Circola in mezzo a noi in silenzio e i numeri relativi alla pandemia descrivono un quadro nazionale e regionale drammatico ma nello stesso tempo stabile. Questo ci induce a ben sperare! Quindi chiedo ad ognuno di voi di non vanificare gli sforzi delle ultime settimane.



Oltre alle semplici regole che prevedono l’utilizzo delle mascherine e il lavaggio costante delle mani con igienizzanti, bisogna RESTARE A CASA (ancora per qualche giorno, uscendo solo se strettamente necessario) e tenere informato il proprio medico di base nel caso in cui dovessero comparire sintomi compatibili con quelli del virus in modo, eventualmente, da attivare immediatamente il protocollo previsto.



È solo agendo in maniera seria e responsabile che possiamo tenere il fenomeno sotto controllo. Tutti noi, insieme al COC, siamo comunque sempre a disposizione dei cittadini per qualsiasi cosa.

#forza Cosi il sindaco scrive su Facebook

Francesco Severino, Sindaco