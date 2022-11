Santa Caterina dello Ionio. Nel segno della continuità amministrativa

SANTA CATERINA DELLO IONIO, 27 NOV. - Qualche giorno fa, nel Centro Capoluogo si è riunito il direttivo del Partito Democratico del circolo di Santa Caterina dello Ionio al cui incontro hanno preso parte anche il gruppo di maggioranza dell'amministrazione Severino ed i non eletti che hanno contribuito alla realizzazione della lista "Il faro" cinque anni fa.

La segretaria, nell'introdurre la serata, ha letto una lunga ed esaustiva relazione, dove ha più volte menzionato il supporto a questa amministrazione che in questi anni ha sempre attuato una politica "del fare". Non sono mancati gli attestati di stima e di fiducia verso il sindaco Ciccio Severino che ha ringraziato per il contributo che quotidianamente offre alla politica locale del circolo e non solo, sottolineando come una sana collaborazione, porta alla vittoria di qualsiasi squadra, di qualsiasi gruppo. Per un ciclo che si chiude a livello amministrativo, ha dichiarato la De

Francesco, c'è un ciclo che si apre a livello politico, prendendo una posizione chiara e netta sulla campagna elettorale che vedrà coinvolta la cittadina con le elezioni amministrative nella prossima primavera. "Ho sostenuto e sosterrò Ciccio Severino e tutta la sua squadra che in questi anni si è dimostrata all'altezza, raggiungendo obbiettivi virtuosi nell'interesse collettivo. Tra i tanti meriti di questo sindaco vi è quello di aver convinto con i fatti, tanti scettici che non avevano appoggiato la lista. È anche su queste premesse, che darò loro il mio contributo politico come ho sempre fatto, percorrendo la strada della continuità amministrativa, tanto necessaria per lo sviluppo della nostra comunità".

Ancora una volta, è emerso come non vi

sia antagonismo fra partito ed amministrazione, bensì fattiva collaborazione e affiatamento tra Ciccio Severino e la Segretaria Maria Antonietta De Francesco.

Prima di dare la parola al primo cittadino, gli oltre 20 presenti hanno chiesto di intervenire e dai loro contributi è stato posto in risalto un fruttuoso operato amministrativo ed è stata ribadita piena fiducia al progetto.

Tutti si sono detti disponibili ed all'unanimità si è votato per una continuità. Il sindaco dal canto suo si è detto commosso per la grande partecipazione all'incontro e per la stima accordatagli. "Saremo di nuovo in campo - ha dichiarato - per il bene del paese, per continuare ciò che abbiamo iniziato e ad iniziare ciò che devl essere fatto per la comunità". Il gruppo, come sempre improntato sui valori democratici, si è detto aperto alla collaborazione di tutte le forze politiche, civiche, associazioni e movimenti del territorio.

Quando si gioca a carte scoperte e la trasparenza è al centro di ogni rapporto, nulla può scalfire un gruppo che lavora.