Sindaco Severino a Santa Caterina dello Ionio presentazione del cortometraggio “Le Rughe” I dettagli

SANTA CATERINA DELLO IONIO, 2 MAG - Si terrà martedì 4 maggio 2021, la conferenza stampa di presentazione del cortometraggio “Le Rughe” con la regia di Maurizio Paparazzo, prodotto dalla SCARFORD SAS e realizzato col contributo del Comune di Santa Caterina dello Ionio, col sostegno della Film Commission Calabria, della BCC di Montepaone, la COIMAF industria arredamenti bar e la concessionaria Bencivenni.



La tematica che l’opera cinematografica affronta, è legata allo spopolamento dei Centri Storici, dinamica che investe gran parte dei paesini interni, soprattutto del meridione d’Italia, e che l’amministrazione Severino sta cercando di contrastare attraverso una serie di interventi mirati a ripristinare i servizi primari come l’approvvigionamento idrico e a rendere funzionali, strutture di pregio storico e religioso.

Le riprese tra i vicoli del Borgo ionico, scelto dal regista per l’alta vocazione naturalistica del territorio, l’aria pulita, l’enogastronomia e le bellezze storico-artistico-culturali, si terranno a partire dall’8 maggio prossimo e vedranno protagonisti proprio gli anziani che per non vedere scomparire quello che fu il loro mondo, faranno di tutto per mantenerlo vivo, anche a costo di iscriversi a scuola.

Un’appassionante storia che coinvolgerà anche le giovani generazioni.

Appuntamento, quindi fissato per martedì, alle ore 17.30 presso la sala Consiliare, nel Centro Capoluogo di Santa Caterina dello Ionio.

Saranno presenti oltre al sindaco Francesco Severino, anche il regista Maurizio Paparazzo, il produttore Giovanni Scarfò, la Film Commision Calabria con Gianvito Casadonte e Franco Schipani, l’avvocato Giovanni Caridi, presidente della BBC di Montepaone, e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del cortometraggio.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa antiCovid e gli ingressi saranno contingentati.