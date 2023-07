Sa.Spo. Cagliari Atletica FISDIR: a Ferrara per gli Italiani

CAGLIARI, 7 LUGLIO 2023 - Quando i destini si rimettono in sesto, il fluire entusiastico del movimento atletico accede agli antichi e benefici assetti. La Polisportiva paralimpica più longeva dell’isola ha potuto finalmente rinverdire la qualità e quantità dedicata al settore riservato alla regina delle discipline sportive. Il lungo periodo virale ne aveva sguarnito gli organici per le giustificate paure ruotanti attorno ai respiri ravvicinati. Discorsi che fortunatamente non tengono più banco, lasciando spazio ad una nuova smania di correre, saltare e lanciare durante appassionanti e divertenti sessioni di allenamento.

Senza più barriere sanitarie il tam-tam ha ripreso vigore e nel primo semestre 2023 la società saspina non solo ha riabbracciato parecchie sue vecchie glorie, ma ha avuto anche il piacere di fare gli onori di casa a quattro nuovi ingressi. Ed è così che lo staff tecnico composto da Katia Pilia, Francesco Poma e Eugenio Pitzalis ha potuto lavorare con uno spirito diverso, molto più coinvolgente e ricco di stimoli. Giorno, dopo giorno, tra sudate e tatticismi all’aria aperta arriva così la prova del nove costituita dai Campionati Italiani Promozionali di Atletica Leggera FISDIR che si svolgeranno al Campo Scuola “G. Lenzi” di Via Porta Catena a Ferrara dal 7al 9 luglio 2023.

Katia Pilia, sommersa dagli impegni scaturiti dal suo lavoro di insegnante, ha potuto ammirare solo di striscio le evoluzioni dei tesserati, ma si è resa conto che la preparazione è stata condotta molto bene: adesso si spera di vedere i risultati.

In tutto partiranno verso l’Emilia-Romagna undici atleti, tra cui la mascotte Benedetta Strazzera, unica gareggiante al femminile. Il giorno prima delle sfide avranno l’opportunità di visitare la città estense, con i suoi gioielli rinascimentali e non solo. Un modo per tenere alto l’umore dei ragazzi che adorano questi intrattenimenti.

Dopo le due sessioni di sabato e quella conclusiva di domenica mattina ci sarà il rompete le righe con la distribuzione del pranzo al sacco ed il nostalgico rito dell’arrivederci, da condividere con tutti i partecipanti.

GLI ATLETI PROMOZIONALI IN GARA

50 piani: Giuseppe Asuni, Andrea Girardi, Gaetano Manca, Edoardo Pitzalis, Nicola Rundeddu, Benedetta Strazzera, Giancarlo Usai.

80 piani: Matteo Angioni, Matteo Farris, Leandro Piana, Alessio Putzu.

150 metri: Piana, Pitzalis, Putzu.

300 metri: Angioni

Staffetta 3x50/100/150m: Angioni, Piana, Pitzalis

Staffetta 4x50: Asuni, Farris, Rundeddu, Putzu

Vortex: Asuni, Farris, Manca, Strazzera, Usai.

Lungo da fermo: Girardi, Rundeddu.