Sa.Spo Cagliari: impegni paralimpici tra San Teodoro e Quartucciu

CAGLIARI, 22 SETTEMBRE 2023 - Un intreccio di manifestazioni. In casa Sa.Spo. capita spesso per via delle numerose attività intraprese, ma la dirigenza è abituata e con un po’ di paziente programmazione preventiva evita le improvvise carenze d’organico. Reduci da prestazioni di non poco conto decantate pochi giorni fa, Francesca Secci nel Nuoto e Chiara Statzu nell’atletica tornano a combattere nella propria terra sperando di cogliere altri brillanti risultati. La prima, campionessa in carica di acque libere, va a caccia del suo ottavo titolo italiano S9 FINP, stavolta sulle acque di San Teodoro, dove per la prima volta nella storia del nuoto paralimpico sarà ospitata una prova di Coppa del Mondo. Il via la mattina del 23 settembre con inizio alle 10:00 dove la selargina sarà impegnata in un percorso lungo tremila metri. Ma nella stessa gara correrà sia per il titolo italiano, sia (con la calotta della Ferrini Cagliari), come master FIN.

Domenica 24 settembre, la record women e pluri campionessa mondiale ed europea Chiara Statzu con altri dodici compagni, onorerà l’impegno del Campionato Regionale FISDIR di Atletica Leggera, organizzato a Quartucciu nel Campo comunale di Via delle Serre.

PER FRANCESCA SENSAZIONI UNICHE A NON FINIRE

Si è allenata tanto quest’estate e la recente traversata dello Stretto di Messina le è servita per arrivare più tonica che mai a San Teodoro. Per Francesca Secci si approssima un unico (ma triplice) impegno che può concederle, a trentatré anni, altre incredibili sensazioni. Non conoscendo le avversarie provenienti dalle altre nazioni (a parte la titolata ungherese Zsofia Konkoly), la prof campidanese si aspetta di tutto dal circuito iridato, ma per la difesa del titolo tricolore dovrà stare molto attenta alla molto più giovane Margherita Sorini (classe 2004, Adus Triestina Nuoto) che nel 2021 interruppe la sua egemonia protrattasi per sei edizioni, fino alla rivincita dello scorso anno nelle acque di Porto Torres. Altre avversarie nella categoria S9 saranno Rossella Izzo (Apd Dhea Sport) e Maria Olga Magliano (Centro Sportivo Portici Asd).

“L’ aspetto essenziale, come sempre, è che alla mia contentezza di partecipare a questa manifestazione – dice l’atleta saspina – si associ un sano divertimento. A differenza di altre volte mi sono preparata a puntino, complici i consigli del mio allenatore Alessandro Medda; poi come sempre sarà il campo a decidere. Non mi fa paura nemmeno il cattivo tempo perché in quest’ultimo scorcio d’estate, potendo nuotare solo nel pomeriggio, ho sfidato scirocco e onde a ripetizione”. Per lei sarà un ottimo test la prova master con i colleghi olimpici perché il Progetto AlbatroSS, organizzatore dell’evento assieme alla FINP e al Comune di San Teodoro, ha sempre puntato ad una naturale convivenza tra atleti di federazioni diverse ma simili che assemblano paralimpici e non. E un altro intento è di dare il là decisivo per l’entrata ufficiale dell’Open Water alle Paralimpiadi.

A QUARTUCCIU UNA RIPRESA FESTOSA CHE LASCI UN’IMPRONTA DI FORTE AMICIZIA

Allegria immutata anche se gli allenamenti sono stati dirottati nelle palestre della sede di via Don Bosco a Selargius. I tecnici Katia Pilia, Eugenio Pitzalis e Francesco Poma non hanno cincischiato nemmeno un nanosecondo quando è stata comunicata l’inagibilità dell’impianto cagliaritano di via degli Sport, causa rifacimento torre faro. Ai tredici atleti (vedere elenco e gare in basso) basta stare assieme e lo spirito d’abnegazione viene da sé. Nessuno pretende chissà cosa dal campionato regionale FISDIR di domenica. “Quella di Quartucciu sarà la prima uscita ufficiale dei ragazzi dopo le vacanze – dice Katia Pilia – e tutto quello che accadrà sarà per noi oro che cola. Ci incuriosiscono gli esordi assoluti di Marco Paravagna Rimoli e Carolina Calamida anche se fanno parte della squadra da diverso tempo. Per tutti i convocati, in definitiva, sarà un ritrovo da vivere con entusiasmo, gareggiando e stando insieme”.

Ma i riflettori saranno puntati sulle prestazioni della neocampionessa europea Chiara Statzu che si trasforma nuovamente in sprinter, dopo la parentesi vincente padovana tra 400 e 800 metri.

ELENCO PARTECIPANTI E GARE (QUARTUCCIU, 24 SETTEMBRE 2023)

Matteo Angioni (80 mt, 300 mt, staffetta 3x50/100/150)

Giuseppe Asuni (50 mt, vortex, staffetta 4x50)

Carolina Calamida (50 mt, vortex)

Matteo Farris (50 mt, vortex, staffetta 4x50)

Andrea Girardi (lungo, 50 mt)

Nicolo’ Nappi (lungo, 50 mt staffetta 4x50)

Marco Paravagna Rimoli (50 mt, vortex)

Leandro Piana (150 mt, 80 mt, staffetta 3x50/100/150)

Edoardo Giovanni Pitzalis (50 mt, 150 mt, staffetta 3x50/100/150)

Alessio Putzu (80 mt, 150 mt, staffetta 4x50)

Chiara Statzu (100 mt, 200 mt)

Benedetta Strazzera (50 mt, vortex)

Giancarlo Usai (50 mt, vortex)