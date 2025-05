Sassuolo-Catanzaro gratis su DAZN: il match della 38ª giornata di Serie B visibile in chiaro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sassuolo-Catanzaro in chiaro su DAZN: grande festa al Mapei Stadium per la 38ª giornata di Serie B

La penultima giornata di campionato si accende: venerdì 9 maggio alle 20:30 il Sassuolo sfida il Catanzaro al Mapei Stadium in un match che sarà disponibile gratuitamente su DAZN. In palio emozioni, festa e playoff.

REGGIO EMILIA – Sarà una serata speciale quella di venerdì 9 maggio, quando Sassuolo e Catanzaro scenderanno in campo al Mapei Stadium per la 38ª giornata di Serie B. Un appuntamento imperdibile non solo per i tifosi delle due squadre, ma per tutti gli appassionati di calcio: il match sarà visibile gratuitamente su DAZN, offrendo così l’occasione di assistere a un evento che promette spettacolo e forti emozioni.

Per il Sassuolo, si tratta di una vera e propria festa: al termine della gara, verrà infatti consegnata la Coppa Nexus, simbolo della promozione in Serie A conquistata con anticipo dalla formazione emiliana. Un traguardo importante che verrà celebrato davanti ai propri tifosi, in un Mapei Stadium vestito a festa.

Diversa ma altrettanto importante la motivazione del Catanzaro, che arriva all’appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. Ogni punto sarà decisivo per la corsa alla promozione, e la squadra calabrese è pronta a dare battaglia.

Come vedere Sassuolo-Catanzaro gratis su DAZN

Anche chi non è abbonato a DAZN potrà seguire gratuitamente l’incontro. Basta collegarsi al sito dazn.com/home, cliccare su uno dei contenuti “free” in evidenza nella home page e registrarsi gratuitamente, inserendo nome, cognome ed e-mail. In pochi passaggi, si avrà accesso alla diretta streaming del match.

Una scelta, quella di DAZN, che apre il grande calcio a tutti, in un momento cruciale per il campionato cadetto.