Nel catanzarese, rogo impianto fotovoltaico sul tetto B&B, i VVF evitano il peggio. (Foto e Video)

SATRIANO (CZ) 14 MAR - Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato è intervenuta per un incendio di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un B&B nel comune di Satriano Marina.

Le fiamme hanno interessato il quadro elettrico e l'inverter dell'impianto che sono andati completamente distrutti. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all'Interno della struttura ed ai pannelli fotovoltaici. L'impianto veniva altre sì sezionato e messo in sicurezza in attesa dell'arrivo dei tecnici enel. Non si registrano danni a persone.