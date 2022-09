Savaglio, graduatorie voucher per alta formazione e master. "futuro passa da qui"

CATANZARO, 10 AGO - "Sono state approvate le graduatorie provvisorie dei candidati ammessi a finanziamento nell'ambito dei due avvisi regionali riguardanti 'Voucher Alta formazione 2020/2021' e 'Voucher Master universitari 2021'".

Ne dà notizia un comunicato dell'assessore regionale all'Istruzione, Sandra Savaglio, diffuso dall'ufficio stampa della Giunta. "Con decreto n. 8183 del 5 agosto 2021 - riferisce l'assessorato all'Istruzione - è stato approvato l'elenco provvisorio dei candidati ammessi nell'ambito dell'avviso per il finanziamento di voucher destinati a giovani e adulti, con l'obiettivo di partecipare a percorsi professionalizzanti inclusi nel catalogo regionale dell'Alta formazione 2020/2021. Inoltre, la Regione, con decreto n. 8313 del 10 agosto 2021, ha pubblicato anche in via provvisoria la graduatoria delle domande finanziabili nell'ambito della terza finestra temporale del bando regionale che sostiene la partecipazione a Master di I e II livello, attraverso la concessione di un voucher a copertura totale o parziale dei costi d'iscrizione. In riferimento al bando 'Voucher Alta formazione il dipartimento Presidenza - settore Alta formazione, preso atto dei lavori della commissione di valutazione, ha approvato in via provvisoria l'elenco dei candidati ammessi al finanziamento, l'elenco dei non ammessi al finanziamento e l'elenco dei non ammessi alla valutazione.

In particolare, sono 55 i candidati ammissibili all'erogazione di un voucher a copertura intera o parziale dei costi sostenuti per l'iscrizione ai percorsi inclusi nel Catalogo regionale dell'Alta formazione professionalizzante.

La misura è rivolta ai soggetti residenti in Calabria, iscritti o ammessi a uno dei percorsi inclusi nel Catalogo regionale dell'Alta formazione professionalizzante e non beneficiari di voucher per percorsi di alta formazione a valere sul Por Calabria Fesr/Fse 2014-2020. Nell'ambito del bando "Master Universitari", che per la terza finestra temporale ha previsto l'ammissibilità anche per i Master online, nel 2021 il numero delle domande presentate è risultato essere pari a oltre il doppio di quelle dello scorso anno. Preso atto dei lavori della commissione di valutazione, il dipartimento Presidenza - settore

Alta formazione ha approvato le domande finanziabili in via provvisoria per l'annualità 2021, che risultano essere 336, con un investimento pari alla dotazione finanziaria di oltre un milione di euro prevista dall'Avviso per ogni singola annualità".

"Anche per questa annualità - dichiara l'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione, Sandra Savaglio - la Regione Calabria assicura un buon numero di voucher per l'Alta formazione e i master universitari. Continuare a specializzarsi per coltivare inclinazioni di studio e talento è tra le azioni che meglio possono tradursi in crescita culturale ed economica. Le istituzioni non devono mai perdere di vista il loro futuro che, necessariamente, passa anche attraverso questo tipo di impegni: l'industria culturale è la migliore fabbrica su cui investire. Per pianificare le risorse, è stato per noi molto utile analizzare i risultati dell'accurata indagine realizzata dal dirigente del settore Università, Menotti Lucchetta, con il prezioso supporto del dottor Antonio Macrì.

Non uno studio vero e proprio, ma di sicuro una restituzione importante dell'impatto su impiego delle risorse che, da oltre dieci anni, la Regione impegna per azioni di sostegno ai corsi di alta formazione e master. Ed è proprio dai risultati della puntuale indagine di Lucchetta e Macrì, condotta mediante la somministrazione di un questionario ai beneficiari dei voucher, che si è appreso come attraverso tale misura di agevolazione si è, di fatto, contribuito all'incremento del numero degli occupati, immettendo nel mercato del lavoro una quota di laureati in possesso di competenze specialistiche e con un profilo professionale elevato da poter valorizzare nell'attività lavorativa, la maggioranza dei quali ha trovato un'occupazione di tipo prevalentemente stabile all'interno della Regione, poco tempo dopo aver frequentato il master.

Da questi risultati siamo partiti per riorganizzare le risorse e arrivare all'approvazione delle nuove graduatorie. Nella prossima programmazione del Por 2021/2027 sono previste ampie risorse per il long life learning e la formazione specialistica".