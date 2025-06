Savuto, inaugurata nuova rotatoria a Santo Stefano di Rogliano: la Presidente Succurro rilancia la viabilità provinciale

Tempo di lettura: ~2 min

Provincia di Cosenza, a Santo Stefano di Rogliano la Presidente Rosaria Succurro inaugura un nuovo importante asse viario nel cuore del Savuto

«Un passo importante per il miglioramento della viabilità provinciale», il commento della Presidente

La Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha inaugurato una nuova rotatoria lungo la Strada Provinciale 245/B, nel territorio di Santo Stefano di Rogliano, nell’ambito di un ampio intervento di riqualificazione viaria.

«L’opera, realizzata – spiega Succurro – con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e regolarizzare il traffico nella zona di Valle Giannò, è un importante passo per il miglioramento della viabilità provinciale».

La rotatoria, di ultima generazione e con diametro di 25 metri, è stata progettata per rispondere alle esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, in un punto molto importante per la viabilità del Savuto. I lavori hanno inoltre riguardato la realizzazione dei marciapiedi e dei corpi illuminanti, per rendere la zona più sicura e accessibile per tutti i cittadini.

«Questa nuova rotatoria – sottolinea la Presidente della Provincia di Cosenza – è una risposta concreta alle necessità di sicurezza e modernizzazione del nostro territorio. Con il tratto stradale recentemente riaperto tra il Comune di Belsito e Altilia, stiamo completando una alternativa fondamentale all’autostrada Salerno-Reggio Calabria, anche per migliorare il collegamento tra i Comuni e favorire la crescita economica e sociale del territorio».

La Presidente Succurro anticipa che il Piano di interventi proseguirà con la realizzazione di un’altra rotatoria nel territorio comunale di Malito, con l’obiettivo di alleggerire il traffico e migliorare ulteriormente la viabilità nell’intero comprensorio.

