Sblocca l’iPhone del figlio ucciso: trova il video-selfie del presunto killer

Tempo di lettura: ~2 min

Villafranca Padovana – Un frammento agghiacciante di verità nascosto dietro uno schermo bloccato. A distanza di un anno dalla tragica morte di Michael Boschetto, il padre del giovane ha scoperto un video inquietante all'interno dell'iPhone del figlio, finalmente sbloccato dopo mesi di tentativi.

Si tratta di un video-selfie di circa venti secondi, in cui il presunto assassino, Giacomo Friso, si riprende mentre balla all'interno di un’abitazione. Il filmato, che sarebbe stato registrato subito dopo l’omicidio, mostra il giovane con il telefono che, secondo l’accusa, avrebbe sottratto a Michael subito dopo averlo colpito con quattro coltellate.

Il ritrovamento del video

L’iPhone era stato consegnato ai carabinieri subito dopo il delitto, ma nonostante diversi tentativi, gli investigatori non erano riusciti ad accedere ai contenuti del dispositivo. Solo di recente l’apparecchio è stato restituito alla famiglia Boschetto. Il padre di Michael, con determinazione e pazienza, è riuscito a sbloccare il telefono, trovandosi di fronte le immagini sconvolgenti.

Il video mostra un giovane che danza, apparentemente inconsapevole della gravità delle sue azioni appena compiute. Un comportamento che lascia attoniti e che ora costituisce un nuovo elemento nell'inchiesta ancora aperta.

Un tassello importante per l'indagine

Il video è stato immediatamente acquisito dagli inquirenti e aggiunto agli atti dell’indagine. Potrebbe rivelarsi una prova chiave nel processo contro Friso, accusato di omicidio volontario.

Gli investigatori stanno analizzando nel dettaglio il filmato per raccogliere ulteriori indizi che possano confermare la dinamica dei fatti avvenuti quella tragica notte a Villafranca Padovana.

Una ferita ancora aperta

Per la famiglia Boschetto, il ritrovamento del video rappresenta una nuova, dolorosa ferita. "Non avremmo mai voluto vedere quelle immagini", ha dichiarato il padre di Michael. "Ma ora speriamo che servano per ottenere finalmente giustizia."

