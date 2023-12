Scambio pazienti a Cinisello: donna sbagliata riportata a casa, incidente all'ospedale Bassini

L'errore nell'assistenza medica: una paziente di 74 anni scambiata con un'altra a causa di una confusione dell'ambulanza

MILANO. - A Cinisello, presso l'ospedale Bassini, si è verificato uno spiacevole disguido durante lo scambio di pazienti. Una donna di 74 anni era stata portata al pronto soccorso nel pomeriggio, ma a mezzanotte è stata riportata a casa della figlia, Monica, una paziente diversa da quella originale.

L'ambulanza privata che è arrivata a casa di Monica non trasportava la signora Luisella, ma una persona di nome Maria. Maria aveva comunicato agli operatori che l'indirizzo non era corretto, ma questa sua affermazione era stata liquidata come una semplice confusione.

Fortunatamente, il grave errore è stato prontamente riconosciuto, e i barellieri hanno riportato Maria al suo luogo di destinazione originario. Le scuse sono state offerte dal medico che aveva supervisionato il processo di dimissione, anche se era già notte inoltrata.

L'Azienda Sanitaria Nord Milano ha annunciato che sta conducendo un'indagine sull'incidente e rilascerà una dichiarazione entro venerdì.

