Sciame sismico nel Catanzarese, gli Ingegneri a disposizione per i controlli di sicurezza sulle strutture pubbliche

CATANZARO – Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro, ha trasmesso, stamani, una lettera indirizzata al sindaco del capoluogo di regione, Nicola Fiorita, al prefetto, Castrese De Rosa, e al presidente della Provincia, Amedeo Mormile, offrendo «la disponibilità di ingegneri strutturisti per affiancare i tecnici comunali e provinciali nella verifica degli immobili pubblici, segnatamente degli Istituti scolastici, al fine di accertare in tempi rapidi eventuali dissesti tali da comprometterne l'agibilità in seguito allo sciame sismico che si sta verificando in questi giorni con epicentri nella zona collinare a monte del torrente Corace e a pochi chilometri dal capoluogo».