Sciame sismico nel Catanzarese: scossa di magnitudo 2.6 a Marcellinara, evacuate le scuole a Catanzaro

Sciame sismico nel Catanzarese: nuova scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Marcellinara

Catanzaro, 18 marzo 2025 – Continua lo sciame sismico che da giorni sta interessando la provincia di Catanzaro. Questa mattina, alle ore 12:31, una nuova scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata a 1 km a nord di Marcellinara, con una profondità di 10 km. Il terremoto ha causato momenti di apprensione tra la popolazione, spingendo alcune scuole di Catanzaro, tra cui il Convitto Galluppi e il Liceo Classico, a procedere con l’evacuazione degli studenti a scopo precauzionale.

Sciame sismico in corso: diverse scosse registrate nella giornata

Oltre alla scossa più intensa di 2.6 ML, il territorio del Catanzarese ha registrato diverse altre lievi scosse nella giornata odierna:

Ore 12:48 – Magnitudo 1.9 a 2 km NE di Miglierina , profondità 7 km .

– a , profondità . Ore 12:18 – Magnitudo 1.7 a 2 km E di Miglierina , profondità 9 km .

– a , profondità . Ore 11:48 – Magnitudo 1.2 a 4 km E di Settingiano , profondità 15 km .

– a , profondità . Ore 07:57 – Magnitudo 1.6 a 2 km NE di Miglierina , profondità 8 km .

– a , profondità . Ore 07:37 – Magnitudo 1.8 a 1 km SE di Tiriolo, profondità 12 km.

La sequenza sismica conferma una fase di attività nella zona, con eventi tellurici di bassa intensità che, seppur non pericolosi, vengono percepiti dalla popolazione locale.

La paura tra i cittadini e le misure di sicurezza

La notizia delle scosse ha rapidamente fatto il giro della città, con molte persone che hanno espresso preoccupazione per la frequenza degli eventi sismici. Le istituzioni locali e la Protezione Civile stanno monitorando costantemente la situazione, invitando la popolazione a mantenere la calma e a seguire le procedure di sicurezza in caso di nuove scosse.

Secondo gli esperti, la Calabria è una delle regioni italiane a più alto rischio sismico. Anche se gli eventi registrati oggi sono di intensità moderata, è sempre consigliabile adottare comportamenti prudenti: evitare di sostare sotto strutture pericolanti e informarsi sulle norme di autoprotezione.

Cosa fare in caso di terremoto?

La Protezione Civile raccomanda alcuni semplici accorgimenti per ridurre i rischi in caso di eventi sismici:

Durante la scossa: ripararsi sotto un tavolo o una struttura robusta.

Dopo la scossa: allontanarsi da edifici danneggiati e utilizzare solo le scale per evacuare.

Evitare l’uso del telefono se non per emergenze, per non sovraccaricare le linee.

Le autorità continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione e a fornire aggiornamenti in caso di nuovi sviluppi. (Immagine archivio)