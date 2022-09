Scioperi: stop aerei il 25, Alitalia cancella circa 350 voli. Attivato piano straordinario

ROMA, 22 FEB - Alitalia ha cancellato circa 350 voli per lo sciopero dei controlli e del settore trasporto aereo proclamato dai sindacati martedì 25 febbraio. E' quanto si evince dal sito della compagnia, dove sono pubblicate in dettaglio tutte le tratte cancellate: 313 nella sola giornata di martedì, una ventina nella serata del 24 e un'altra ventina nella prima mattinata del 26 febbraio, legati alle cancellazioni del 25.



Opereranno invece regolarmente, fa sapere Alitalia, i voli di martedì nelle fasce garantite dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che oltre la metà dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 25 febbraio.