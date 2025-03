Sciopero nazionale dei trasporti: disagi nei capoluoghi di regione il 21 marzo 2025

Oggi, venerdì 21 marzo 2025, l'Italia affronta una giornata di disagi a causa dello sciopero nazionale dei trasporti pubblici indetto dai sindacati di base Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. La protesta, della durata di 24 ore, coinvolge bus, tram e metropolitane nei principali capoluoghi di regione, con modalità e fasce di garanzia differenti a seconda delle città.

Roma

Nella Capitale, lo sciopero interessa l'intera rete Atac, inclusi bus, tram, filobus, metropolitane e le ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma Nord. Il servizio non sarà garantito dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Le fasce di garanzia assicurano corse regolari fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. Nella notte tra giovedì e venerdì, le linee bus notturne non saranno attive. Inoltre, nelle stazioni aperte durante lo sciopero, potrebbe non essere garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale, mentre le biglietterie fisiche potrebbero restare chiuse.

Milano

A Milano, l'agitazione coinvolge le linee gestite da Atm. Le fasce di garanzia prevedono servizi regolari fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Pertanto, i disagi maggiori si concentreranno tra le 8:45 e le 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio.

Napoli

Nel capoluogo campano, lo sciopero riguarda il personale di Busitalia Campania, con possibili disagi e cancellazioni dei servizi autobus urbani ed extraurbani. Le fasce di garanzia sono previste dalle 6:30 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:30. Tuttavia, potrebbero verificarsi modifiche ai servizi anche prima e dopo tali orari.

Torino

A Torino, le linee Gtt saranno garantite nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 12:00-15:00 per il servizio urbano-suburbano e la metropolitana. Per il servizio extraurbano, le fasce di garanzia sono da inizio servizio alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

Firenze

A Firenze, lo sciopero coinvolge i dipendenti di Gest, con possibili disagi su tram e autobus. Le fasce di garanzia assicurano il servizio dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Bologna

Nel capoluogo emiliano, Tper garantisce il servizio nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 16:30-19:30. Fuori da questi orari, sono previsti disagi su autobus e altri mezzi pubblici.

Genova

A Genova, Amt assicura il servizio nelle fasce di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:30 alle 20:30. Al di fuori di questi orari, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio su autobus e funicolari.

Venezia

Nel capoluogo veneto, Actv prevede fasce di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Possibili disagi su vaporetti e autobus al di fuori di questi orari.

Perugia

A Perugia, Busitalia garantisce il servizio nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 12:00-15:00. Sono previsti disagi su autobus e minimetrò al di fuori di queste fasce.

Ancona

Nel capoluogo marchigiano, Conerobus assicura il servizio dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:30 alle 20:30. Disagi possibili su autobus e filobus al di fuori di questi orari.

L'Aquila

A L'Aquila, Ama garantisce il servizio nelle fasce orarie 5:30-8:30 e 17:30-20:30. Possibili interruzioni del servizio autobus al di fuori di queste fasce.

Campobasso

Nel capoluogo molisano, Seac assicura il servizio dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:30 alle 20:30. Disagi previsti su autobus al di fuori di questi orari.

Potenza

A Potenza, Cotrab garantisce il servizio nelle fasce orarie 5:30-8:30 e 17:30-20:30. Possibili disagi su autobus al di fuori di queste fasce.

Catanzaro

Nel capoluogo calabrese, Amc assicura il servizio dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00. Disagi previsti su autobus e funicolare al di fuori di questi orari.

Palermo

A Palermo, Amat garantisce il servizio nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 13:00-16:00. Possibili interruzioni del servizio