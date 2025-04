Scontro tra scuolabus e tir sull’A1: tanta paura ma nessun ferito grave tra i bambini

FROSINONE, 09 APR - Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Un bus con a bordo una scolaresca della scuola primaria di Frosinone si è scontrato con un tir mentre viaggiava in direzione Sud, verso la meta di una gita scolastica. A bordo del pullman si trovavano 41 bambini, sei insegnanti, due mamme accompagnatrici e due autisti.

L’impatto con il mezzo pesante ha causato momenti di forte panico, soprattutto tra i più piccoli ma, secondo quanto riferito dai soccorritori, nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Alcuni alunni, sotto choc per l’accaduto, sono stati assistiti sul posto dalle due ambulanze giunte tempestivamente da Cassino, insieme agli operatori sanitari. Immediato l’intervento anche della Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo scontro tra il bus scolastico e il tir. La notizia ha rapidamente raggiunto le famiglie degli alunni, che sono state prontamente informate dalla scuola e dalle autorità.

Fortunatamente, l’incidente non si è trasformato in tragedia e i bambini potranno presto riabbracciare i genitori, con addosso solo un grande spavento. Il traffico lungo il tratto autostradale interessato ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle norme di circolazione, soprattutto in presenza di veicoli con passeggeri vulnerabili come i minori.