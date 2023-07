Sconvolgente aggressione a Latina: 16enne rapita, giovane compagno picchiato e individuato l'aggressore

Sedicenne rapita e violentata a Latina, picchiato un ragazzo che era con lei

Aggressione choc la sera del 3 maggio. Sarebbe stato individuato l'uomo, un senza fissa dimora con precedenti penali. I due hanno provato a fuggire.

Sarebbe stato individuato l'uomo che ha aggredito i due giovani a Latina la sera del 3 maggio.

Si tratterebbe di un senza fissa dimora già conosciuto alle forze dell'ordine e con precedenti penali, riconosciuto dalla ragazza e dall'amico che era con lei attraverso una foto segnaletica.

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì in un'ex zuccherificio, un sito abbandonato da anni dopo aver ospitato anche una società logistica per il trasporto delle merci, a Latina scalo.

La ragazza, in compagnia di un coetaneo, si sarebbe recata con l'amico nell'area, parcheggiando lì la microcar per dirigersi verso uno degli edifici abbandonati. E sarebbe proprio dentro una di queste costruzioni che i due hanno incontrato un senzatetto, con il quale hanno scambiato anche alcune parole. Poi si è verificata l'aggressione. I due adolescenti hanno provato a fuggire e raggiungere l'auto ma l'uomo li ha inseguiti e ha colpito al volto il ragazzo che è svenuto.

Poi l'uomo ha costretto la ragazza a salire sulla microcar, portandola via e abusando di lei in un posto non lontano dalla stazione di Latina scalo. Qui la giovane è stata ritrovata questa mattina in stato di choc all'interno dell'auto parcheggiata, poi soccorsa e curata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A dare l'allarme l'amico, anche lui soccorso nello stesso ospedale. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Latina diretti dal Dirigente Mattia Falso. (Ansa)

In aggiornamento