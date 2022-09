Scopri l’Italia - “Mussomeli Game Contest”.

Una nuova settimana ricca di appuntamenti: Toti Nigrelli, Vicesindaco e promotore del progetto “case a 1 euro” e l’attrice Adriana Tuzzeo ospiti del Live Quiz su Mussomeli. Il 31 gennaio la “FINALISSIMA”!



“Le vie del turismo sono infinite e meno male! Scopriamo in rete e condividiamo l'iniziativa Wicontest “SCOPRI L’ITALIA”, il contest che promuove la cultura e la bellezza dei territori italiani con un progetto innovativo attraverso la realizzazione di un game-contest sugli smartphone ed eventualmente anche con eventi dal vivo (se la situazione lo permetterà). La finalità del Contest è quella di promuovere il proprio territorio in maniera originale attraverso dei Quiz Multimediali e i principi della gamification con l’utilizzo di dinamiche e meccaniche del gioco quali punti, livelli e ricompense”. Così siamo comparsi sulla pagina Facebook di Manageritalia Sicilia.

Il progetto “Scopri l’Italia” infatti ha destato l'interesse della Community Turismo di Manageritalia, l'esclusivo think tank di operatori del settore che fa capo alla Federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato.

Ideato da Emanuele Gambino, CEO dell’azienda Planet Multimedia, fondatore della piattaforma Wicontest e coordinato da Graziella Cirillo, Project Manager.

“Scopri l’Italia” è partito a settembre con “Catanzaro Game Contest”, promosso dall’Assessorato al Turismo del comune di Catanzaro e dal 4 gennaio è attivo il contest sul suggestivo borgo di Mussomeli, finanziato dall’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della regione Sicilia.

“Il Comune di Mussomeli ha saputo cogliere al balzo questa bella opportunità e abbiamo voluto finanziare questa iniziativa perchè la bellezza siciliana deve essere messa in mostra. Un grande in bocca al lupo a tutti affinché sia un momento di divertimento, gioia, spensieratezza e soprattutto tutti insieme dobbiamo utilizzare questo strumento innovativo e originale per promuovere Mussomeli che è un borgo assolutamente che merita l'attenzione da parte del turismo nazionale ed internazionale” ha dichiarato Manlio Messina, Assessore al Turismo della regione Sicilia.

Tutti i giorni, attraverso i Global Quiz i partecipanti possono viaggiare tra “le vie e le piazze” di Mussomeli, nel mondo artistico del "pittore Salvatore Frangiamore", tra i "palazzi", gli “eventi e le sagre” più importanti, tra le splendide foto di “Melo Minnella” e gli innumerevoli “artisti” del borgo e scoprire tutte le altre bellezze e curiosità.

Imperdibile è l'appuntamento con il Live Quiz Show del 28 gennaio che darà ai primi 30 giocatori in classifica l'accesso alla finale del 31 gennaio.

Dalle ore 20:30 in diretta streaming, sull’app Wicontest, i giocatori entreranno nel vivo della sfida e avranno la possibilità di interagire con i 2 ospiti della serata: Toti Nigrelli, Vicesindaco di Mussomeli e promotore del progetto “case a 1 euro”, e l'attrice Adriana Tuzzeo protagonista dei film “Amare Amore” e “Le Stanze della vita” e vincitrice del premio “Miglior Attrice” al concorso internazionale Scene Festival noto anche come TSF United States.

I primi 3 classificati vinceranno premi rigorosamente “made in Mussomeli”: un “box food” cadauno di prodotti tipici reperibili presso l’'ecommerce “Eccellenze Don Vito”.

Il “Mussomeli Game Contest” premia anche la fedeltà dei propri giocatori e ogni settimana chi accumula più punti partecipando alle varie sfide, vincerà un set Oli extra vergine di oliva "Cuimani” oltre un corso online di degustazione.

Il “GRAN FINALE” è fissato al 31 gennaio e Il “VINCITORE ASSOLUTO” potrà godere di un soggiorno per 2 notti a Mussomeli! Un premio molto ambito soprattutto per chi non ha mai visitato il suggestivo borgo nisseno. Tantissimi sono, infatti, i giocatori italiani e non solo, che si sfidano a colpi di quiz per aggiudicarsi il soggiorno.

Giorno dopo giorno il Game Contest acquista consensi soprattutto tra i giovani.

Il progetto infatti è stato accolto positivamente da Jessica Valenza, Ass. della Pubblica Istruzione del comune di Mussomeli che, fin da subito, ha compreso l'importanza del progetto e ha coinvolto tutte le scuole di Mussomeli, dalle medie agli istituti superiori. I Dirigenti delle scuole “IIS VIRGILIO”, “I.C. LEONARDO DA VINCI”, “I.C. PAOLO EMILIANI GIUDICI” si son fatti "promotori", e con la collaborazione dei docenti, hanno divulgato il progetto tra gli studenti. La Dirigente dell’IIS GIOVAN BATTISTA HODIERNA, ha approvato l’inserimento del game contest nel PTOF, progetto “Conoscere per promuovere”. Gli studenti, attraverso “un gioco”, imparano divertendosi!

Non resta dunque che entrare nel vivo della sfida. Farlo è ancora possibile!

Basta scaricare l’app Wicontest sul proprio cellulare o cliccare direttamente qui, registrarsi, accedere alla sezione “Scopri Italia” e selezionare “Mussomeli Game Contest”.

Altri meravigliosi borghi, paesi e città attendono di essere scoperti!

Il prossimo Game Contest sarà…