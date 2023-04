Scossa di terremoto di magnitudo pari a 4.4 sentito nella zona di Catania

E’ avvenuta oggi pomeriggio una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 intorno, alle ore 14.06.

A dirlo , dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, epicentro al largo della costa catanese in zona Aci Castello. Infatti dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ci comunicano su come la scossa si sia sentita con particolare forza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone.

Per gli esperti dell'Ingv, per via della profondità, ''stupirebbe l'eventualità di danni''. Anche i Vigili del fuoco affermano di non aver avuto segnalazione di danni.

L'evento è stato constatato da tutta la popolazione a Catania e provincia, ma anche nel Siracusano. Alcune persone si sarebebro riversate in strada. Inoltre a Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione.

