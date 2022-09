Scuola: Azzolina, ritorno in aula per esami scelta migliore. "Impedire dispersione, al Miur fondo per regioni del Sud"

CATANZARO, 20 GIU - "Ritornare sui banchi per l'esame è stata la scelta migliore". Lo ha detto Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, intervenendo a "RipartelItalia", tour online organizzato dal Movimento 5 Stelle che ha fatto tappa in Calabria.



"La didattica a distanza è stato un metodo nuovo che potrà continuare ad essere utilizzato sia in classe, dove si torna a settembre. Non possiamo permetterci di perdere persone per strada anche perché il rischio è quello di finire nelle mani della criminalità organizzata e in questo la scuola ha un ruolo fondamentale. Avevo ricevuto sulla pagina Fb una richiesta da una famiglia calabrese per una bambina disabile per un tablet ed un montascala a cui abbiamo provveduto, sarebbe stata un caso di dispersione.



Per questo abbiamo creato al Miur un fondo che risponda a tutte le richieste di aiuto che arrivano dalle regioni del sud perché ogni richiesta inevasa è un rischio di dispersione scolastica. La stessa attenzione sarà data alle classi pollaio che il Covid ha evidenziato. Per ridurre il numero di alunni nelle classi servono fondi e tempo. Per farlo utilizzeremo il Recovery fund".