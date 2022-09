Scuola: Bonaccini, confronto con Governo dopo boom contagi

BOLOGNA, 16 OTT - "Credo che bisogna, nelle prossime ore, provare insieme al Governo a fare valutazioni, decidere, discutere".

Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni a Mattino 5, a proposito delle questioni legate a scuola e trasporto pubblico locale e pandemia.

"Avremo questa mattina una Conferenza delle Regioni, una unificata e una Stato-Regioni. Non per discutere questo, ma lo dovremo fare immediatamente nelle ore e nei giorni successivi", anche "per capire come seguire la curva epidemiologica che sta crescendo molto, c'è stata una esplosione negli ultimi giorni".