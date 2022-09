Scuola: candidata al concorso, siamo noi a portare il Covid. "Far muovere tutta questa gente su bus e treni è pericoloso".

ROMA, 22 OTT - "Fare il concorso in uno stato d'emergenza come questo non è stata proprio una bellissima idea, speriamo che vada tutto bene".

Lo afferma Claudia, una delle candidate al concorso straordinario per l'assunzione di 32 mila insegnanti nella scuola, venuta stamani a Roma da Pescara per sostenere l'esame nel Laboratorio linguistico Edoardo Amaldi a Tor Bella Monaca.

"Non è tanto quello che succede nella scuola a preoccuparmi - spiega - quanto lo spostamento. Secondo me più di 1600 insegnanti che prendono mezzi, autobus, treni sono un rischio". All'esterno dell'istituto c'erano pochi candidati, nell'ordine di qualche decina, tutti in mascherina attenti a non formare assembramenti.

Covid a parte, restano le preoccupazioni per il futuro. "Assieme ad altri chiedevo la stabilizzazione di noi precari perché questo concorso è straordinario ed è rivolto a tutti quegli insegnanti che hanno almeno trentasei mesi di servizio - argomenta la candidata -. Ci sono insegnanti che fanno servizio da dieci anni e non credo sia necessario dimostrare oggi di essere buoni o bravi insegnanti".