Scuola: Carrè, priorità è riapertura in sicurezza. "Deve partire così segnale di rinascita e ripresa Paese"

CATANZARO, 27 AGO - "La riapertura in sicurezza delle scuole è, in questo momento, la priorità assoluta per il nostro Paese. Ridare la giusta tranquillità alle famiglie italiane e, contestualmente, ripristinare il ruolo insostituibile della scuola, quale luogo di formazione, aggregazione sociale e culturale, sono delle necessità irrinunciabili che non possono generare contrasti tra le parti politiche, ma solo univocità di intenti". Lo afferma, in una nota, Nicola Carè, deputato di Italia Viva. "Tra le misure di sicurezza che si stanno adottando per favorire il rientro in sicurezza tra i banchi degli studenti - prosegue il parlamentare - è opportuno sottolineare l'ottimo riscontro dei test sierologici ai quali si sta sottoponendo con grande disponibilità e partecipazione il personale scolastico, sia esso docente che Ata. In questo percorso è opportuno segnalare anche il ruolo fondamentale dei medici di famiglia che si stanno prodigando in tutta Italia con spirito di servizio, come peraltro avvenuto durante tutto il periodo della pandemia, per l'esecuzione dei test sierologici. L'auspicio è che il governo lavori incessantemente per garantire tutte le condizioni di sicurezza in quanto dalle scuole - conclude Carè - deve partire un segnale di rinascita e ripresa per tutto il Paese".