Scuola. Presidente Provincia Abramo: in corso lavori adeguamento in istituti Catanzaro

Scuola: in corso lavori adeguamento in istituti Catanzaro. Presidente Provincia Abramo: si prosegue secondo cronoprogramma

CATANZARO, 28 AGO - Iniziati nei giorni scorsi i lavori di adeguamento degli ambienti scolastici negli istituti secondari di secondo grado, stanno proseguendo secondo il cronoprogramma stabilito. Lo ha affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, "che nell'ultima seduta di Consiglio provinciale - é detto in un comunicato - aveva approvato le schede progettuali degli interventi finalizzati a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico".

"L'importo complessivo previsto per i lavori - si aggiunge nella nota - è di 750 mila euro. Gli interventi che sarà possibile effettuare, secondo le direttive ministeriali, riguarderanno l'adeguamento e l'adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche e la forniture di arredi e attrezzature scolastiche.



Da accurati sopralluoghi effettuati dai tecnici del settore Lavori pubblici, coordinato dal dirigente Floriano Siniscalco, svoltisi nei mesi estivi, è stato possibile tracciare con precisione i lavori occorrenti, di competenza dell'Ente intermedio, per rendere sicuro l'avvio del nuovo anno scolastico".