Scuola: Covid, stop didattica presenza Bisignano e S. Marco Argentano. Ordinanze emanate dai sindaci dopo casi positività.

BISIGNANO, 01 MAR - Il sindaco di Bisignano, Francesco Lo Giudice, ha disposto la chiusura dell'edificio scolastico e la sospensione della didattica in presenza e ha ordinato la sanificazione degli ambienti nei plessi scolastici della scuola primaria "Campo sportivo" e "Sellitte" dopo che è stata accertata una positività al Covid 19. La chiusura straordinaria andrà in vigore da oggi fino a mercoledì prossimo compreso." Ciò al fine di assicurare - ha spiegato Lo Giudice - le migliori condizioni igienico sanitarie e contenere un'eventuale diffusione dei contagi".

Ordinanza di chiusura, fino al 6 marzo, in via precauzionale, anche per scuola dell'infanzia, primaria e media dell'Istituto comprensivo "V. Selvaggi" di San Marco Argentano, a seguito della positività al test antigenico rapido di tre alunni, positività emersa nel corso dello screening. L'ordinanza è stata emessa dal sindaco Virginia Mariotti d'intesa con la dirigente dell'Istituto comprensivo che ha chiesto al sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, "di predisporre, in via precauzionale, le adeguate misure, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire tempestivamente eventuali fenomeni di diffusione dell'epidemia".