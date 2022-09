Covid. Scuola: da domani tre giorni mobilitazioni per riapertura

Scuola: da domani tre giorni mobilitazioni per riapertura. In vista del 26 marzo. Iniziative di Priorità alla scuola

ROMA, 18 MAR - In vista del 26 marzo, giornata di mobilitazione nazionale per lo sciopero della scuola contro la Didattica A Distanza e per la riapertura di tutte le scuole, dal nido all'università, sono in programma presidi e flashmob per domani, sabato e domenica a Firenze, Milano, Napoli, Roma, Arezzo, Perugia, Modena, Parma, Reggio Emilia, Trieste, Bologna, Genova. Il Comitato "Priorità alla Scuola" è mobilitato su due fronti: per chiedere l'immediata riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e per ottenere maggiori investimenti per la Scuola Pubblica

In sostegno dello sciopero della scuola il pedagogista Daniele Novara ha realizzato un video nel quale dichiara: "Chiudere le scuole vuole dire mettere in discussione le basi della nostra democrazia" dice per lanciare la mobilitazione". La mobilitazione del 26 marzo è stata indetta da Priorità alla Scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato dai COBAS, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola. Ecco dove sono previste le iniziative: Firenze Venerdì 19 marzo, ore 15, piazza della Signoria, flashmob. Milano Venerdì 19 marzo, ore 9, piazza Cordusio, biciclettata con "Friday For Future" in occasione del "Global Strike", al termine presidio in piazza Duomo, ore 12.30. Domenica 21 marzo, ore 15, teatro Burri, parco Sempione Napoli Venerdì 19 marzo, dalle 10.30, piazza Dante presidio. Roma Domenica 21 marzo, ore 15, piazza del Popolo, presidio. Modena Venerdì 19 marzo, ore 18, piazza Grande, presidio. Arezzo Venerdì 19 marzo, ore 16.30-17.30, piazza San Jacopo, flashmob. Parma Venerdì 19 marzo, ore 8, Istituto Romagnosi, studenti in DAD. Reggio Emilia Venerdì 19 marzo, ore 15, piazza Prampolini, presidio. Trieste Sabato 20 marzo, ore 11, piazza dell'Unità d'Italia, flashmob. Bologna Sabato 20 marzo, ore 16, piazza dell'Unità, presidio. Perugia Sabato 20 marzo, ore 16-18, presso scuola Lombardo Radice, raccolta dei disegni e delle lettere dei bambini e dei ragazzi che saranno consegnati martedì 23 marzo, alle ore 10.30, alla Regione Umbria, piazza Italia. Genova Domenica 21 marzo, ore 15.30, piazza de Ferrari, presidio.