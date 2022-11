Scuola e associazioni virtuose: universo minori dona un defibrillatore all’ iC Don Milani Sala di Catanzaro.

Quando le associazioni - che operano volontariamente all’interno di un territorio per la tutela di taluni aspetti – e la Scuola – presidio di cultura e di legalità di un territorio – si prendono per mano ed operano in sinergia, il risultato non può che essere degno di nota.



Ed è davvero degno di nota quanto accaduto tra l’associazione Universo Minori di Catanzaro e l’I. C. Don Milani-Sala: una sinergia che ha visto l’associazione fare dono di un defibrillatore all’Istituto scolastico. Universo Minori – presieduta dalla dottoressa Rita Tulelli - non è certo nuova a iniziative similari, costituendo, per il territorio, un punto di riferimento e di sostegno a tutela dei diritti dei minori.



Un sostegno reso tangibile non solo da azioni di supporto ma anche, come in questa occasione, frutto di un concreto contributo teso al miglioramento della qualità della vita. La cerimonia di consegna si è tenuta presso l’Aula Magna della sede IPSIA “FERRARIS” alla presenza degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado dell’I. C. Don Milani-Sala: una occasione per affrontare insieme agli alunni il tema dell’importanza dell’educazione alla salute, del senso civico e dell'importanza della prevenzione, come puntualizzato e approfondito dall’intervento dell’avvocato Rita Parentela e del dott. Perricelli Luca esperto grafologo, tutore educatore del gesto grafico, entrambi soci dell’associazione “Universo Minori”. Nel ringraziare per il prezioso dono, la Dirigente dell’I. C. Don Milani-Sala – Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca – rimarca il valore della collaborazione tra il mondo dell’associazionismo e la Scuola.



Un valore alto, richiamato anche dalle parole della Presidente Tulelli, la quale si impegna altresì a fornire strumenti e modalità finalizzate al corretto uso del dispositivo donato. Una giornata intensa, ricca di spunti di riflessione che ha visto protagonisti chi, quotidianamente, opera per rendere migliore il mondo intorno a noi e che ha visto i nostri ragazzi fare Scuola: quella fatta di esempi di bellezza, gratuità e amore per il prossimo. Parafrasando, si potrebbe dire che la sinergia tra Scuola e associazioni è quell’incontro che mira a salvaguardare la parte più importante del territorio: il cuore!