Scuola: Ministero, supporto gestione controlli Green Pass

ROMA, 10 AGO - Fonti del Ministero dell'Istruzione interpellate dall'ANSA fanno sapere che "il Ministero dell'Istruzione è già al lavoro per dare il massimo supporto alle scuole nella gestione del controllo del green pass e dell'avvio dell'anno scolastico.



Il Ministero ha attivato una sezione informativa sul proprio sito sul rientro a settembre, metterà a disposizione delle scuole un help desk e sta interloquendo con le autorità sanitarie per la gestione dei controlli. Tutte informazioni che, mano a mano, i Dipartimenti stanno trasferendo anche alle organizzazioni che rappresentano i dirigenti scolastici e il personale scolastico".



Il Ministero è al lavoro su una nota operativa per gli Istituti e si ricorda, inoltre, che, "con riferimento alla richiesta di più personale, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, di recente, l'assunzione di: 112.473 docenti, 12.193 unità di personale A.T.A, 450 dirigenti scolastici, 108 educatori, 673 insegnanti di religione cattolica.



Con il decreto sostegni bis sono stanziati anche 400 milioni per l'organico aggiuntivo per l'emergenza, sia ATA che docenti per il recupero delle competenze".