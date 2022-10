Scuola senza confini: L’IC Don Milani-Sala con Erasmus + Indire sbarca in Francia e Irlanda, i dettagli

Una Scuola sempre pronta ad ampliare i propri orizzonti per offrire una didattica innovativa e di qualità e potenziare ai massimi livelli il binomio insegnamento-apprendimento.

Sono rientrati in Italia i due gruppi del personale scolastico dell’I.C. Don Milani-Sala di Catanzaro che hanno vissuto un'esperienza di formazione della durata di 15 giorni in Francia ed in Irlanda a seguito dell'accreditamento Erasmus + Indire (Azione KA120). I due team che hanno preso parte al progetto hanno svolto attività di job shadowing presso una Scuola - rispettivamente a Bordeaux e Galway - e seguito un corso di lingua francese e di lingua inglese. Perfezionarsi e formarsi, per ampliare le proprie conoscenze e competenze e poi condividere con i colleghi al fine di offrire ai propri discenti spazi sempre più ampi del sapere.

"L’Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento". L’Istituto aveva già vissuto una esperienza di grande arricchimento culturale ospitando una delegazione Spagnola. Un altro gruppo era approdato in Francia nel mese di Giugno scorso e ora i due gruppi in Francia e in Irlanda per un’altra esperienza interculturale arricchente.

L’I.C. Don Milani di Catanzaro, è il caso di dirlo, è una Scuola che decolla e che non ha confini. D’altro canto, non poteva essere diversamente: la Dirigente – Prof. Cinzia Emanuela De Luca – ha saputo cogliere ogni occasione di crescita e coinvolgere tutto il personale della Scuola con la sua umanità e la sua professionalità e, rapportandosi da primus inter pares, ha saputo compattare la squadra e travolgerla con il suo entusiasmo per offrire il massimo a tutti gli alunni. È questa la forza dell’I.C. Don Milani-Sala: essere squadra in movimento! Squadra, nella consapevolezza che la crescita - formativa, culturale, esperenziale - è un percorso arricchente solo se condiviso; in movimento, perché consapevoli che, come dice il grande Alex Zanardi, “a stare fermi, non succede mai niente”.

Davvero un bell’esempio per tutti i discenti. Complimenti.