Scuola: Sileri, pronti a riaprire il 7, con monitoraggio. "Avremo stop and go se è necessario".

ROMA, 31 DIC - "Siamo pronti a riaprire le scuole superiori il 7 gennaio ma con attenzione alle variabili che potranno accadere dopo l'Epifania.

Non cambierà nulla rispetto a quello che abbiamo vissuto prima del periodo natalizio con il monitoraggio dei 21 parametri, quindi se saranno necessarie azioni, laddove i contagi saranno più fuori controllo si ritornerà a quel sistema. Dobbiamo abituarci a uno stop and go, questa sarà la nostra routine e andremo avanti così per gran parte del 2021". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su Sky Tg24.