Covid. Scuola: sit-in in tutta Italia, 'riaprire in sicurezza'. Parte la protesta di Priorità alla Scuola, 'vaccino ai docenti'

ROMA, 07 GEN - Tutto è pronto di fronte agli istituti scolastici che aderiscono alla mobilitazione indetta dal comitato Priorità alla scuola in tutta Italia. Si stanno per tenere presidi e lezioni in Dad davanti agli istituti superiori in 19 città che andranno avanti nel corso della giornata e in alcune città anche domani per chiedere l'apertura di tutte le scuole in presenza e in sicurezza. Le mobilitazioni di studenti, docenti e genitori si tengono nelle città di Firenze, Roma, Bologna, Torino, Milano, Napoli, Faenza, Mantova, Salerno, Massa Carrara, Modena, Pontedera, Prato, Pisa, Cremona, Brescia, Treviso, Padova.



Il Comitato chiede lo screening sanitario completo della comunità scolastica (docenti, Ata, studenti) e l'inserimento come categoria prioritaria del personale scolastico ad alto rischio nella fase 1 dell'agenda vaccinale. "Inoltre - spiega una nota - , per quanto riguarda le scuola superiori, chiuse da quasi un anno, si auspica che la riapertura in presenza favorisca l'accoglienza e il recupero scolastico degli studenti fortemente penalizzati dal punto di vista didattico e psicologico a causa della Didattica a Distanza. Per questo motivo, inoltre, si auspica che l'attività in presenza non sia finalizzata solo alle necessità di valutare l'andamento scolastico degli studenti, bensì che il tempo sia utilizzato anche per aiutare a ricostruire le relazioni umane tra gli studenti e con i docenti. Inoltre, si auspica che siano annullate le prove INVALSI per l'anno scolastico in corso".



Iniziative stanno per partire a Firenze, dalle 9, lezioni DAD in presenza e presidio davanti al Liceo Galileo, via Martelli 9; a Roma dalle ore 9, presidio davanti al Miur, di viale Trastevere; a Bologna, dalle ore 8, presidi e lezioni in presenza davanti alla maggior parte delle scuole superiori Righi, Copernico, Minghetti, Galvani, Fermi, Sabin, Laura Bassi; Torino, dalle ore 10 alle ore 14.30, presidio in piazza Castello; Milano, dalle 10.30, piazza Affari, presidio; a Napoli, alle ore 13 attraversamenti stradali davanti alla scuola Casanova, piazza Cavour e alle ore 14.30 presidio davanti alla sede della Regione Campania, via Santa Lucia.