Scuola: verso ripartenza diversificata, si valuterà Rt regioni. Oggi riunione Cts su misure e vertic

ROMA, 19 AGO - La riapertura della scuola potrebbe avvenire diversificata territorialmente, a seconda dell'andamento dell'indice Rt. Oggi riunione del Cts, per un nuovo punto sulle misure da adottare in vista del 14 settembre.



Un vertice è previsto anche al Ministero dell'Istruzione: il commissario straordinario Arcuri, Anci, Upi e sindacati si confronteranno su criteri e priorità per la distribuzione dei banchi tra le diverse regioni. Ieri intanto altri 403 contagi, a fronte di 54mila tamponi; 5 i decessi.