Scuole innovative 4.0: l’IC Don Milani-Sala ospita il laboratorio Disal. I dettagli

CATANZARO, 29 OTT. - Si è svolto presso l’ I. C. Don Milani-Sala di Catanzaro il laboratorio di formazione regionale DiSAL – Dirigenti Scuole Autonome e Libere - sul tema Accompagnare la progettazione e l’attuazione del Piano Scuola 4.0.



L’evento ha dato vita ad un interessante momento formativo avente ad oggetto il tema dell’innovazione e della ricerca educativa sulla scorta delle prospettive avviate dalle azioni del PNRR per le Scuole. Infatti, con Decreto del MI 161/22 è stato adottato il Piano Scuola 4.0 previsto dal PNRR con l’obiettivo di accompagnare la transizione digitale della Scuola Italiana e, sulla scorta di questo, la DiSAL ha avviato una serie di laboratori formativi in tutta Italia tesi a individuare mezzi, strategie e metodologie attraverso le quali ripensare la didattica creando e favorendo ambienti di apprendimento innovativi.



Plaude e ospita l’iniziativa la Dirigente dell’I.C. Don Milani- Sala, Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, che ha evidenziato come sia necessario che la Scuola, l’istituzione principe che costruisce ed è proiettata nel futuro, necessiti di avere nel presente una visione lungimirante che, nel rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, sappia fornire gli strumenti per affrontare nuove sfide.

Tanti gli argomenti trattati dal Prof. Lorenzo Benincasa e dal Prof. Ezio Delfino – rispettivamente, Presidente DiSAL Calabria e Presidente Nazionale DiSAL – dalla Prof.ssa Elena Cappai, Dirigente tecnico USR Piemonte, e dagli altri intervenienti, la dott.ssa S. Favari, DS dell'I.I.S. Volta di Castel San Giovanni e i Proff. Corea, Saturnino e Sinopoli dell'IC PATARI RODARI di Catanzaro, esperti del settore, tutti concordi nella importanza della valorizzazione e trasformazione dei contesti e degli ambienti di apprendimento.

Un’importante e non certamente l’unica occasione di lavoro e di ricerca professionale che ha saputo coinvolgere chi, la Scuola, la vive nel quotidiano e che, si fa promotore di incontri e confronti tesi alla piena attuazione del Piano scuola 4.0 tanto da un punto di vista procedurale - come la progettazione dei documenti strategici propri delle Istituzioni scolastiche - quanto sugli interventi didattico-metodologici finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali.