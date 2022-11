Scuole virtuose: “Donna per le Donne” con Valeria Fedeli, L’IC Don Milani-Sala veste la donna di bellezza.

Una Donna vestita di pensieri di bellezza scritti dai bambini. È questo il modo scelto dall'I. C. Don Milani-Sala di Catanzaro di celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle Donne. "Quale vestito migliore se non i pensieri dei bambini, un'immagine carica di significato che rappresenti per grandi e piccini che di questo deve essere vestita la Donna: di pensieri bellezza" afferma la Dirigente scolastica - Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca - che, per l'occasione ha fortemente voluto e progettato, unitamente al suo team docenti, un evento davvero ricco di momenti significativi e illustri ospiti.



Col patrocinio gratuito del Comune di Catanzaro rappresentato dal vicesindaco Giuseppina Iemma, l'evento ha visto inoltre la presenza da remoto di Valeria Fedeli, già Ministro dell'Istruzione, da sempre in prima linea in ogni ambito istituzionale - da sindacalista CGIL e da Senatrice della Repubblica - con la promozione di disegni di legge atti garantire parità di diritti e a valorizzare la Donna in ogni ambito che ha specificato come la bellezza coincida con l’uguaglianza coinvolgendo col suo carisma tutti i presenti . Fulcro del progetto su cui ruota l'evento il libro "La bellezza salverà il mondo" che narra le storie di 20 Donne che hanno saputo fare la differenza nella propria vita e in quella degli altri. Presenti, da remoto, le autrici del libro - Caterina Misuraca, Rossella Aucelli e Valentina Martin - e in presenza, la Stilista calabrese Elena Vera Stella, la cui storia di Donna che ha saputo fare la differenza, è narrata nel libro.



Un incontro nel quale, le alunne e gli alunni, hanno saputo essere i protagonisti dell'evento, con le loro domande alle gradite ospiti cariche di curiosità e di meraviglia. Lo stupore nel vedere i loro pensieri, impressi su tanti cuori, trasformarsi in un abito elegante, pronto per ogni occasione; una targa “Donna per le Donne” consegnata da parte del Collegio Docenti alla Dirigente. E, soprattutto, l'esempio bellissimo per tutti i bambini e le bambine presenti, di vedere tante Donne unite nel progetto comune di portare avanti la bellezza, quella bellezza che, certamente, avrà fatto nascere in loro una consapevolezza in più: quando le Donne si prendono per mano, non ce n'è per nessuno!