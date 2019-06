Sea Watch: Salvini, fa battaglia politica su pelle 42 persone. Non assecondo chi aiuta scafisti

ROMA 27 GIUGNO - "Sea Watch ha fatto la sua battaglia politica sulla pelle di 42 persone. In 15 giorni sarebbero arrivati in Olanda due volte. Hanno rifiutato i porti sicuri più vicini. Ong aiutano trafficanti di esseri umani".Lo scrive Matteo Salvini in un tweet. E in altri due sottolinea. "Non assecondo chi aiuta gli scafisti che con i soldi degli immigrati poi si comprano armi e droga".E "non permetto che siano Ong straniere a dettare le leggi sui confini nazionali di un Paese come l'Italia".