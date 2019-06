Sea Watch: Salvini, arresto, multa e sequestro. Fatta giustizia

ROMA, 29 GIUGNO - "Abbiamo chiesto l'arresto di una fuorilegge che stanotte ha anche messo a rischio la vita di uomini delle forze dell'ordine italiane, la multa per questa ong straniera (Sea Watch, ndr), il sequestro della nave, che ha finito di andare in giro per il Mediterraneo a infrangere leggi, e la distribuzione di tutti gli immigrati a bordo in altri Paesi europei. Abbiamo fatto bene a chiedere che le leggi fossero rispettate: mi sembra che giustizia sia fatta". Lo ha detto al Gr1 il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. (ANSA).