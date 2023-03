Sedilo (OR), sabato 18 marzo quarto appuntamento del Sistema Bibliotecario Città Territorio (Guilcier) con gli “Incontri conoscitivi”

Il 18 marzo alle ore 18:00 la Biblioteca Comunale di Sedilo in Piazza Spanu 1, ospiterà il quarto appuntamento in programma nelle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Città Territorio che raggruppa le cittadine dell’Unione dei Comuni GUILCIER.

Una serata cinematografica all’insegna del sociale con i documentari di Karim Galici e a cui seguirà un “Incontro conoscitivo” con gli operatori dell’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari per uno scambio di esperienze e di buoni prassi che nel territorio del GUILCIER ha già toccato Boroneddu, Abbasanta, Norbello, e da qui a giugno toccherà anche Aidomaggiore, Paulilatino, Tadasuni.

L’iniziativa nell’ambito della “Rete di interazioni sociali e culturali” promosso dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna, oltre a molte altre cittadine sarde nelle diverse province, ha trovato una capillare ospitalità anche fuori regione: Cesena, Roma, Pisa, Firenze, Palermo, Milano solo alcune tappe svolte o in programma nei prossimi mesi.

La proiezione dei documentari del regista sardo Karim Galici, “Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti) e “La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti), saranno occasione di confronto e approfondimento con la partecipazione attiva degli operatori dell’Associazione

La serata sarà introdotta dal video-intervento dell’autore dei documentari Karim Galici, seguiranno i saluti di un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Sedilo, discuterà con il pubblico Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca “Rodnoe Slovo” presso l’Oratorio Sant’Eulalia di Cagliari.