Sellia Marina, domenica all'insegna del Plastic Free

Plastic Free nella provincia di Catanzaro con il nuovo anno riprende le sue iniziative di pulizia delle spiagge. Con le piogge degli scorsi mesi, le fiumare e i torrenti che sfociano lungo tutto il litorale ionico catanzarese hanno scaricato in mare una infinità di rifiuti illeciti che sono stati abbandonati nei fossi dell’entroterra. Inevitabilmente le conseguenti mareggiate hanno riversato parte di questa immondizia sulle spiagge interessando tutta costa mentre la restante parte quella più pesante è finita sui fondali.

Vista la situazione è proprio nel periodo invernale che si percepisce la reale emergenza che sussiste su tutta la costa calabrese indipendentemente dalle provincie del quale ogni singolo referente dell’associazione si attiva per promuovere iniziative di pulizia. Anche noi referenti della provincia Catanzarese diamo il via partendo dalla spiaggia di Sellia Marina in coopartecipazione con l’amministrazione comunale e le associazioni presenti sull’area. Domenica 8 gennaio con l’auspicio di una giornata meteorologicamente favorevole daremo il via alla pulizia del tratto di spiaggia. Ovviamente è ben chiaro che più grande è la partecipazione più si avrà modo di rimuovere più spazzatura, pertanto è importante che ci sia una massiccia partecipazione soprattutto di giovani in età scolastica e adulti che siano al nostro fianco. Da quell’area abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni da parte di cittadini che chiedono un nostro intervento vista la gravità della situazione per quanto riguarda la mole di rifiuti. Le attività di raccolta proseguiranno con cadenza quasi quindicinale su tutta la fascia ionica e tirrenica quindi ci aspettiamo che i cittadini di ogni area interessata siano presenti insieme a noi. Ribadiamo che l’ambiente e la salute sono una priorità di tutti ed è necessario intervenire ora per dare speranza anche alle generazioni future e ogni cittadino è chiamato a dare il proprio contributo. Vi aspettiamo domenica alle 8.30 sul lungomare di Sellia Marina e per tutte le altre date seguiteci sulla nostra pagina social facebook Plastic Free Calabria.