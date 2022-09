Sellia M.: Il Presidente del C. C. Valentina Leuzzi elogia e ringrazia cittadini e amministrazione

Sellia Marina: Il Presidente del Consiglio Comunale Valentina Leuzzi elogia e ringrazia cittadini e amministrazione comunale

SELLIA MARINA (CZ) 2 APR - Voglio ringraziare quanti in questi giorni si stanno prodigando per fornire beni di prima necessità a diverse famiglie in vero stato di necessità! I Parroci con le Caritas Parrocchiali, la ProLoco, Associazioni del territorio, Attività economiche, Professionisti, i Consiglieri Comunali e Cittadini, sono costantemente impegnati a provare a soddisfare le richieste di necessità delle famiglie selliesi! Tanti i gesti di solidarietà che si stanno riscontrando!

Anche Noi amministratori -Sindaco e Consiglieri Comunali Tutti (maggioranza e opposizione) -, Servizio sociale, COC-, in questi giorni, siamo spesso riuniti per affrontare e condividere insieme le scelte per fronteggiare, nel miglior modo possibile, la grave emergenza sanitaria in atto! Ciò è molto bello e significativo!

Tra qualche giorno sarà disponibile la modulistica per richiedere il "bonus spesa" cui i Cittadini Indigenti potranno fare richiesta! A tal proposito, visto l'esigua disponibilità economica, in questa fase, cercheremo di andare incontro a chi veramente è in uno Stato di Bisogno! Sellia Marina, anche in termini di Solidarietà, sta rispondendo alla grande!

Continuiamo Uniti e... #celafaremo! #GrazieSelliaMarina!

Il Presidente del Consiglio

Valentina Leuzzi