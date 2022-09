l'Alpino Elio Brusamento accolto a Sellia Marina dal sindaco Francesco Mauro. “Grido di amore”

Sellia Marina il sindaco Francesco Mauro “grido di amore” accogliere Elio Brusamento, Alpino già Medico Radiologo in quiescenza

SELLIA MARINA, 1 DIC - Ieri ho avuto il piacere di incontrare ed accogliere il Sig. Elio Brusamento, Alpino già Medico Radiologo in quiescenza. Il Sig. Brusamento ha iniziato il giro d'Italia a piedi per sensibilizzare le comunità sul problema della Sclerosi Tuberosa. Una malattia genetica rara che provoca tumori benigni diffusi in diversi organi e colpisce i bambini. Una malattia cui, al momento, non esistono cure, si possono trattare solo alcune sintomatologie.



All'incontro, in sala Consiglio, ha partecipato anche una folta delegazione di amministratori comunali. Dopo aver ascoltato con molta attenzione la relazione del Sig. Brusamento, ho ringraziato il suo operato a nome dell'Amministrazione Comunale.



L'opera di sensibilizzazione, da Egli intrapresa, è un gesto esemplare oltre che un esempio di generosità e solidarietà rivolto verso i bambini meno fortunati. Un bambino su 6.000 nasce affetto da questa malattia e oltre un milione sono i bambini affetti nel mondo, mentre in Calabria sono 36!



Auspico che questo grido di amore venga recepito da chi può far qualcosa per andare incontro ai bambini ammalati ed alle loro famiglie spesso costrette a vivere enormi disagi.



Come Amministrazione comunale devolveremo un contributo all' "Associazione Sclerosi Tuberosa Aps" per la ricerca scientifica, con l'auspicio che prima possibile si possa trovare la cura e, quindi, alleviare e guarire i bambini affetti dalla patologia.



Ringrazio la Trattoria "Il Punto" e il B&B "Casa Margherita" per la disponibilità manifestata nell'aver accolto il Sig. Brusamento.

Il Sindaco Francesco Mauro